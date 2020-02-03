



نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية ترقبوا





ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول في محافظة الشرقية، كما ننشر للطلاب رابط سريع لكي يحصلون على النتيجة ويمكنكم الدخول عبر رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عنها الأن ( اضغط هنا





وانتهى أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية، من أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات نصف العام، وجارى رصد الدرجات، وسيتم ظهورها قريبا.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بور سعيد ظهرت الأن





ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في محافظة بور سعيد وعلى الطلاب الحصول عليها من خلال رابط بوابة العليم الأساسي محافظة بور سعيد ( اضغط هنا





نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية ظهرت الأن





للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية ننشر لكم رابط سريع للحصول عليها بكل سهولة، ولمزيد من التفاصيل ( اضغط هنا )



واعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية المحافظ الدكتور طارق رحمي، مساء الأحد، بنسبة نجاح 89.27%، و بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 73 ألفًا و716 طالبًا وطالبة.





نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة





سوف تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة يوم الثلاثاء، وعلى الطلاب الاستعداد للاستعلام عنها من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا )





ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها









ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول في محافظات الشرقية وبور سعيد والغربية، وعلى الطلاب معرفة الرابط الصحيح للاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي، فقط طال انتظار أولياء الأمور لمعرفة نتائج أبنائهم في المرحلة الإعدادية.