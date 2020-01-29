(شوية وهتظهر) | نتيجه الصف الثالث الاعدادى 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW 

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ينتظر جميع طلاب وطالبات شهادة الصف الثالث الاعدادى 2019 برقم الجلوس موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2020 محافظه الجيزه الترم الاول بفارغ الصبر، وذلك ليُطمئنوا قلوبهم بعد حالة الخوف والرعب الذي يعيشون فيه، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى.





ويتابعون جميع الطلاب موعد ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادى 2020 محافظه الجيزه الترم الاول بصفة مستمرة، وذلك عقب الانتهاء من أداء الامتحانات والتي انتهت يوم الخميس الماضي المواف 23 يناير 2020 بجميع مدارس المحافظة، وتابع اللواء أحمد راشد الذي حرص على سير الامتحانات بصورة متكاملة.









موعد ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادى 2020 محافظه الجيزه الترم الاول وهناك تصريحات شبه مؤكدة، أن ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادى 2020 محافظه الجيزه الترم الاول ستكون اليوم الأربعاء الموافق 29/1/2020، وسيقوم محافظ الجيزة باعتماد نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 الترم الاول وطرحها للجميع على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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وأكد محافظ الجيزة على حضور عدد كبير من الطلاب امتحانات الترم الدراسي الأول 2020، حيث أدي أكثر من 153 ألف طالب وطالبة للاختبارات على عدد لجان 615 لجنة بجميع المدارس على مستوى المحافظة، وفي السطور التالية سنستعرض لكم رابط الاستعلام عن نتيجه الصف الثالث الاعدادى 2020 محافظه الجيزه .

حرص اللواء أحمد راشد على توجيه المعلمين والمعلمات بالقيام بعمليات التصحيح يوميًا منذ الانتهاء رسميًا من أداء اختبارات الترم الأول، واستغرقت عمليات التصحيح والمراجعة ووضع العلامات للطلاب الكثير من الوقت، وذلك للتأكد من صحة الإجابات والدرجات التي حصل عليها الطلاب.







وجاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلقى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شكاوى عن أية صعوبات كبيرة في الامتحانات، وأدى الطلاب امتحاناتهم في سلام، وسنستعرض لكم جدول رابط استخراج نتائج الفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة ومعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادى 2020 محافظه الجيزه الترم الاول.





نتيجه الصف الثالث الاعدادى 2020 محافظه الجيزه الترم الاول

تستمر أعمال التصحيح اليوم حتى نهاية الأسبوع لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادى 2020 محافظه الجيزه ، وقد بدأ التصحيح بالمدارس بعد الانتهاء من كل مادة، وذلك من خلال لجان التصحيح الموجودة بكل مدرسة، والتي تكون تحت إشراف مديرية التربية والتعليم، ويتم الانتهاء من التصحيح والمراجعة لنتائج الطلاب، وذلك بدقة شديدة، ليحصل كل طالب على حقه تمامًا، ويتم إرسال النتائج إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة ليقوم السيد وكيل وزارة التربية والتعليم باعتمادها، ثم تنزيل النتائج على رابط المحافظة الرسمي للنتائج.









جدول توزيع درجات الطلاب للشهادة الإعدادية 2020





- لغة عربية: 40 درجة.





- رياضيات: 30 درجة.





- لغة أجنبية أولى: 30 درجة.





- علوم 20 درجة.





- دراسات اجتماعية: 20 درجة.





- المجموع الكلي: 140 درجة.





وبعد الانتهاء من ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادى 2020 محافظه الجيزه الترم الاول، سننتقل إلى نتائج الصف الثالث والرابع والخامس والسادس، وذلك بعد انتهاء الصف السادس الابتدائي، في أغلب المحافظات، من أداء امتحان المادة الأخيرة لهم في جدول الامتحانات، في 11 يناير 2020.









سيتم إضافة مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول على درجات الفصل الدراسي الثاني، بمجموع كلي 280 درجة، ولا يتم احتساب درجات رسوب أو نجاح إلا في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ويقوم الطالب في اليوم التالي بالتأكد من المدرسة التابع لها، ويتم فتح باب التظلمات بعد الإعلان عن نتيجه الصف الثالث الاعدادى 2020 محافظه الجيزه الترم الاول بعدها بيومين.



