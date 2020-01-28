



ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي





ويمكنكم الآن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول، وذلك عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية alexandria.gov.eg Results، وذلك عقب الإعلان عنها رسميًا اليوم





وظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية 2020، صباح اليوم الثلاثاء 28/1/2020، عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية.





وظهرت من يومين نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة كفر الشيخ، والتي تخطت نسب النجاح بها نحو 90%، هذا وقد تم الانتهاء خلال الأيام السابقة من تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الاسكندرية في انتظار الإعلان من خلال رابط بوابة التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية، وسنستعرض لكم متابعينا رابط ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بمحافظة الاسكندرية برقم الجلوس والاسم.





نتيجة الشهادة الاعدادية با لاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر موقع البوابة الالكترونية بالاسكندرية ، وفي وقت سابق قد صرح مسؤل بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الاسكندية سوف يتم فور الانتهاء من عمليات تصحيح الاوراق وتجميع الدرجات، مشيرًا إلي أن نسب النجاح خلال هذا العام مبشرة وأن النسب تعد أفضل من الأعوام السابقة لنفس المرحلة، هذا وقد أوضح أن عملية التصحيح وتجميع الدرجات تتم بدقة كبيرة وبشفافية حتي يتم إعطاء لكل طالب حقه ودرجاته الحقيقية التي يتسحقها.





ومن المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس بعد ساعات من الآن من خلال رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الأسكندرية ظهر اليوم الثلاثاء، ويترقب طلاب المرحلة الاعدادية وأهالي الطلاب ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول بمحافظة الاسكندرية 2020 والتي سوف نعرضها لكم في السطور التالية.





طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندية 2020 برقم الجلوس

يمكنكم الآن أبنائنا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضًا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عن طريق اتباع الإرشدات التالية، وذلك فور الإعلان الرسمي للنتيجة من خلال موقع بوابة الاسكندية الإلكترونية اليوم.





اتبع الخطوات التالية، للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندية 2020 برقم الجلوس الترم الاول:-





- قم بالدخول على موقع بوابة الاسكندرية الالكتروني عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- اكتب رقم الجلوس الخاص بك.





- ا ضغط علي كلمة "بحث".





- سوف تظهر لكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس.



