Link شغال | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه بالاسم ورقم الجلوس للفصل الدراسي الاول نتائج التعليم الاساسي (احصل على نتيجتك الآن) now





يمكنكم الآن الحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه بالاسم ورقم الجلوس للفصل الدراسي الاول، وذلك عبر رابط البوابة الإلكترونية بالإسكندرية alexandria.gov.eg Results الحكومي، ويمكن لجميع الطلاب والطالبات معرفة نتائجهم أونلاين (احصل على نتيجتك الآن) now وأنت في بيتك دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.





ويبحث الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول للاطمئنان على مستواهم الدراسي، وظهرت نتيجة الشاهدة الاعدادية رسميًا صباح أمس الثلاثاء الموافق 28-1-2020، وذلك بعد ظهور رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية من خلال موقة البوابة.





نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول متاحة الآن رسميا يمكنك الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس فقط، عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية alexandria.gov.eg Results.





وتصدرت إدارة الجمرك التعليمية المركز الأول في نسب النجاح بـ 98٪، يليها إدارة العجمي بـ 95.3٪، وإدارة غرب 93.3٪، وإدارة شرق 91.9٪، وإدارة وسط 85.2٪، وإدارة المنتزه 80.2٪. ، وإدارة العامرية 70.7٪، وإدارة برج العرب 70.1٪.

وللحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه الترم الاول، اتبع الخطوات التالية:-

- ادخل على موقع بوابة الاسكندرية الالكتروني عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك.

- قم بالضغط على كلمة "بحث".

- بعد ذلك، ستظهر لكم نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الاسكندريه بالاسم ورقم الجلوس.

