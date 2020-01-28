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رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة عبر cairogovresults.. وهذا هو موعد صدورها

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:48 م
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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة
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رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة عبر cairogovresults.. وهذا هو موعد صدورها

يبحث الطلاب وأوليا الامور في المرحلة الإعدادية عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاؤ امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأسبوع الماضي، وأصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة منذ يومين قرار بالبدأ في أعمال التصحيح، وفيما نقدم لكم موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، ورابط الحصول عليها.


موعد الكشف عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

ويتربط موعد الكشف عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بانتهاء مدة أعمال التصحيح، والتي تستمر لأسبوع، وبين 5 فبراير و 15 فبراير المقبل، سترفق النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بالإضافة إن جميع المدارس بالمحافظة ستعلن عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة في نفس الفترة، ليستعلم الطلاب عن النتيجة من كشوفات المدارس أو الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 

وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم كاف الخدمات للطلاب، نستعرض معكم فيما يلي رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، حيث يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة الاستعلام عن النتيجة بوضع رقم الجلوس من هنا.


تفاصيل امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول 2020

في يوم الخميس الماضي والموافق 23 يناير، أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي أداء امتحاناتهم بجميع المحافظات، وجاءت امتحانات الشهادة الإعدادي بمستوى الطالب المتوسط، كما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية الذين قاموا بأداء الامتحانات في جمهورية مصر العربية 317445  طالب وطالبة.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة عبر cairogovresults.. وهذا هو موعد صدورها
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