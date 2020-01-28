(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس ( نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم





يشغل بال جميع الطلاب الطالبات وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس، وذلك للإطمئنان على درجاتهم ومستقبلهم التعليمي، وازدادت في الفترة الأخيرة عمليات البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر، وسنستعرض لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.





ونقدم لكم متابعي موقع "الفجر الإلكتروني" مستمرة لأعمال الكنترول التي تشتمل تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2020 لجميع المواد الدراسية الممتحنة.





ويرغب جميع طلاب وطالبات 3 اعدادي، في سرعة الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الدراسي الأول والإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس في أسرع وقت ممكن للإطمئنان على نتائجهم.





نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس

وبدأوا طلاب الشهادة الاعدادية أداء امتحاناتهم يوم 13 يناير 2020 واستمروا حتي 23 يناير 2020، وخلال 3 أيام سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس وإعلانها بشكل رسمي عبر جميع المواقع الإلكترونية، حيث كانت جميع امتحانات الشهادة الاعدادية كانت في مستوى الطالب المتوسط، والمحافظة ولم تتلقى أي شكاوى من الطلاب حول صعوبة بعض الأسئلة، باستثناء بعض النقاط التي تفرق بين طالب وآخر.





وصرح محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن قرب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الأول خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا عن قرب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة بجميع كنترولات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بكافة المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام، لذلك فسوف نتابع معكم إعلان النتيجة لحظة بلحظة خلال الساعات القادمة، وسنوفر لكم كافة روابط الاستعلام عن النتيجة، لمعرفتها وأنت في منزلك دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.



وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المحافظة في انتظار نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس لاعتمادها، مؤكدًا أنه فور انتهاء أعمال التصحيح سيتم إعلانها مباشرة بشكل رسمي.









جدير بالذكر أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة التعليمية الجديدة (أولى ثانوي) للعام الدراسي 2020 وصلت إلى 220 درجة، وحددت حددت مديرية التربية والتعليم 140 درجة كحد أدنى للالتحاق بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة.

وحددت محافظة الجيزة 205 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الثالث الثانوي 2020، وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، وهذه الدرجة التي حددتها محافظة الجيزة تقل عن تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة بـ15 درجة كاملة.

وجاء تنسيق شهادة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة لعام 2020 بوضع حد أدنى للقبول بثلاث مدارس للتعليم الفني، ويلاحظ أن ذلك يعد أعلى من المطلوب للالتحاق بالثانوية العامة والذي يصلا إلى 210 درجة للبرمبل الصناعية، و250 درجة لـ6 أكتوبر الصناعية "التجريبية للتكنولوجيا".



موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس

ستقوم جميع المدارس بمحافظة القاهرة بظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس في الفترة ما بين 5 فبراير وحتى 15 فبراير 2020، وذلم فور الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي.





وظهرت رسميًا نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الترم الأول بمحافظتي كفر الشيخ ومطروح، على أن تكون نتيجة باقي المحافظات خلال أيام وقبل بدء الفصل الدراسي الثاني.



رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس

نستعرض لكم أبنائنا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





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