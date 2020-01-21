نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 21-1-2020

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 21-1-2020 .

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عملة تذكارية "مسكوكة تذكارية" مـن الفضة بزنة 28 جراما بمناسبة اختيـار الشارقـة عاصمة عالمية للكتاب 2019.









عمقت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، وهبط المؤشرالرئيسي قرب نسبة الـ 1% ، تزامناً مع إتجاهات المتعاملين نحو جنى الأرباح وخاصة علي سهم للتجارى الدولى.









ألقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم كلمة بندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا" والتي ينظمها مجلس الأعمال المصري البريطاني علي هامش فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية ٢٠٢٠ بالعاصمة البريطانية لندن.









قام وفد رفيع المستوى من البنك الدولي بزيارة لعدد من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة أسوان، حيث كان في استقبالهم عدد من رؤساء القطاعات بالجهاز وعلى رأسهم المهندس طارق شاش رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات والمهندس محمود محرز رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز، وفق بيان من جهاز المشروعات.









أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، أن نظام التسجيل والمنشأ في البنك المركزي – يٌلزم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بإبلاغ البنك المركزى المصرى ببيان عن كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من خلال شبكة معلومات البنك المركزى المصرى فى المواعيد المقررة وتعتبر هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات الخاصة بعملائها.









صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بعدة مناطق بالمدينة، موضحاً أن ذلك يأتى في إطار القضاء على المظاهر العشوائية بأنحاء المدينة كافة.









صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمدن الجديدة حتى الآن، بلغ 400 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 290 ألف وحدة، وجارٍ طرح 35 ألف وحدة أخرى.









أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تشكيل لجنة بالهيئة تضم ممثلين عن البنك المركزى المصرى وشركات التأجير التمويلى والتخصيم بجانب خبراء الهيئة لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفي في مبادرة المركزي للتخفيف من العبء المالى لدى العملاء المتعثرين، والتكامل مع المبادرة المعلنة من جانب البنك المركزى لإعادة ادخال العملاء المتعثرين لدائرة النشاط الاقتصادى مجددا، ودفع عجلة الأنتاج وتحفيز دورة الاقتصاد المصرى.









انطلقت فاعليات المنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس السويسٍرية، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



