Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصناعة": توقيع اتفاقية جديدة مع البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
قام وفد رفيع المستوى من البنك الدولي بزيارة لعدد من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة أسوان، حيث كان في استقبالهم عدد من رؤساء القطاعات بالجهاز وعلى رأسهم المهندس طارق شاش رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات والمهندس محمود محرز رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز، وفق بيان من جهاز المشروعات.

وتأتى هذه الزيارة في إطار استضافة وزارة التعاون الدولي لوفد من المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي ليقوم بزيارة للعديد من المشروعات التنموية التي قام البنك الدولي بتمويلها في مصر، وقد تفقد الوفد خلال زيارته لمحافظة أسوان معرضا يضم منتجات يدوية وتراثية متميزة لعدد من السيدات التي قام جهاز تنمية المشروعات بتمويل مشروعاتهن متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية.

ومن جانبها أشادت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي في توفير التمويل الخاص بأنشطة الجهاز التنموية من خلال الاتفاقيات الدولية التي تقوم بها الوزارة مع العديد من المؤسسات والدول المانحة، مشيرة إلي أن البنك الدولي يعتبر من أهم شركاء التنمية في تمويل الجهاز حيث أثمر التعاون مع البنك الدولى مسبقا عن تمويل ما يقرب من 450 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على 640 ألف فرصة عمل للمواطنين بمختلف المحافظات.


وأضافت أنه تم توقيع اتفاقية جديدة بين الجهاز والبنك بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الجهات الوسيطة مثل البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر ومؤسسات التمويل غير البنكية مثل شركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم والتعاونيات وتشمل الاتفاقية تخصيص مبلغ  50 مليون دولار من إجمالي مبلغ الاتفاقية لتمويل رأس المال المخاطر بهدف زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى لرواد الاعمال الجدد ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل مما يتيح للجهاز تمويل الالاف من مشروعات الشباب الجديدة او تطوير مشروعاتهم القائمة.

 
Advertisements

أخبار تهمك

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 12 ساعة

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مثيرة من محلل شبكة "بي بي سي" تجاه محمد صلاح

منذ 38 دقيقة

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 18 ساعة

"الأرصاد" تزف بشرى سارة بشأن طقس اليوم

منذ ساعتين

تفاصيل جديدة بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن صفقة القرن

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بعد صالح وأزارو.. حسام عاشور يشعل أزمة في الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم جديد خارج ريال مدريد

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:27 ص

بعد صالح وأزارو.. حسام عاشور يشعل أزمة في الأهلي

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر"

09:45 ص

"الأرصاد" تزف بشرى سارة بشأن طقس اليوم

09:45 ص

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

08:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status