"الصناعة": توقيع اتفاقية جديدة مع البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار

قام وفد رفيع المستوى من البنك الدولي بزيارة لعدد من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة أسوان، حيث كان في استقبالهم عدد من رؤساء القطاعات بالجهاز وعلى رأسهم المهندس طارق شاش رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات والمهندس محمود محرز رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز، وفق بيان من جهاز المشروعات.





وتأتى هذه الزيارة في إطار استضافة وزارة التعاون الدولي لوفد من المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي ليقوم بزيارة للعديد من المشروعات التنموية التي قام البنك الدولي بتمويلها في مصر، وقد تفقد الوفد خلال زيارته لمحافظة أسوان معرضا يضم منتجات يدوية وتراثية متميزة لعدد من السيدات التي قام جهاز تنمية المشروعات بتمويل مشروعاتهن متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية.





ومن جانبها أشادت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي في توفير التمويل الخاص بأنشطة الجهاز التنموية من خلال الاتفاقيات الدولية التي تقوم بها الوزارة مع العديد من المؤسسات والدول المانحة، مشيرة إلي أن البنك الدولي يعتبر من أهم شركاء التنمية في تمويل الجهاز حيث أثمر التعاون مع البنك الدولى مسبقا عن تمويل ما يقرب من 450 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على 640 ألف فرصة عمل للمواطنين بمختلف المحافظات.









وأضافت أنه تم توقيع اتفاقية جديدة بين الجهاز والبنك بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الجهات الوسيطة مثل البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر ومؤسسات التمويل غير البنكية مثل شركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم والتعاونيات وتشمل الاتفاقية تخصيص مبلغ 50 مليون دولار من إجمالي مبلغ الاتفاقية لتمويل رأس المال المخاطر بهدف زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى لرواد الاعمال الجدد ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل مما يتيح للجهاز تمويل الالاف من مشروعات الشباب الجديدة او تطوير مشروعاتهم القائمة.



