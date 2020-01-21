"المركزي": شركات التمويل العقاري والتأجير ملزمة بإبلاغنا ببيانات العملاء

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، أن نظام التسجيل والمنشأ في البنك المركزي – يٌلزم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بإبلاغ البنك المركزى المصرى ببيان عن كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من خلال شبكة معلومات البنك المركزى المصرى فى المواعيد المقررة وتعتبر هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات الخاصة بعملائها.





وأوضح ""نجم" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن نظام التسجيل وقد صمم ليتضمن أرصدة التمويل المقدم من شركات التاجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها، ويتم تغذيته ببيانات شهرية عن اجمالي التمويل الذي تقدمه كل شركة الى عملائها ، بالإضافة إلى مركز كل عميل - واطرافه المرتبطة- يحصل على تمويل من اي شركة تجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة البنك المركزي وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.