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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:24 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 17/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || تركيا ترسل قوات خاصة ومعدات عسكرية جديدة إلى ليبيا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
كشف موقع "العربية نت"، أن تركيا بدأت بإرسال معدات عسكرية جديدة إلى ليبيا، و40 شخصًا من القوات الخاصة التركية، وأجهزة اتصال، ومعدات دفاعية إلى العاصمة الليبية طرابلس، من أجل مساندة المليشيات التابعة لحكومة الوفاق.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الاتحاد الأوروبي: مفاوضات اتفاقية الاستثمار مع الصين تدخل "مرحلة حرجة"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
صرح مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن المفاوضات حول اتفاقية استثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين تتقدم ودخلت "مرحلة حرجة" بعد ست سنوات من المحادثات، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || غارات إسرائيلية على عدة مناطق شمال غزة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
شنت الطائرات الإسرائيلية، مساء الخميس، عدة غارات على مناطق شمالي القطاع، مستهدفة مواقع للفصائل الفلسطينية.

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ليبيا غزة غارات إسرائيلية تركيا الصين الاتحاد الأوروبي اتفاقية الاستثمار مع الصين اتفاقية الاستثمار

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