غارات إسرائيلية على عدة مناطق شمال غزة

شنت الطائرات الإسرائيلية، مساء الخميس، عدة غارات على مناطق شمالي القطاع، مستهدفة مواقع للفصائل الفلسطينية.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية بعدة صواريخ واقع خلف أبراج الندى، وأرضا زراعية شرقي بيت حانون شمالي القطاع بأكثر من صاروخ.





كما استهدفت الطائرات مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة خلف أبراج الندى، فيما من المرجح أن تكون الغارات إجراء انتقاميا على إطلاق البالونات.





وسبق أن أفادت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن انطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل، اليوم الأربعاء، واعتراض منظومة القبة الحديدية صاروخين، في حين سقط صاروخان في منطقة خالية.







وسمع صوت صافرات الإنذار، في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ونقلت مصادر مطلعة أن سكان المنطقة في جنوب إسرائيل سمعوا دوي انفجارات، وفق ما ذكر موقع "آي 24".



