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غارات إسرائيلية على عدة مناطق شمال غزة

الخميس 16/يناير/2020 - 11:49 م
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بوابة الفجر
وكالات
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شنت الطائرات الإسرائيلية، مساء الخميس، عدة غارات على مناطق شمالي القطاع، مستهدفة مواقع للفصائل الفلسطينية.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية بعدة صواريخ واقع خلف أبراج الندى، وأرضا زراعية شرقي بيت حانون شمالي القطاع بأكثر من صاروخ.


كما استهدفت الطائرات مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة خلف أبراج الندى، فيما من المرجح أن تكون الغارات إجراء انتقاميا على إطلاق البالونات.


وسبق أن أفادت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن انطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل، اليوم الأربعاء، واعتراض منظومة القبة الحديدية صاروخين، في حين سقط صاروخان في منطقة خالية.




وسمع صوت صافرات الإنذار، في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ونقلت مصادر مطلعة أن سكان المنطقة في جنوب إسرائيل سمعوا دوي انفجارات، وفق ما ذكر موقع "آي 24". 

وسقط الصاروخين الآخرين في منطقة مفتوحة. وقالت المصادر إن "إطلاق الصواريخ لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم الكشف عن إطلاق 4 صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل. لقد تمكن الدفاع الجوي من إصابة صاروخين منها.

وكانت صافرات الإنذار دوت في عدد من مستوطنات غلاف غزة، أعقب ذلك سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق.

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مناطق قطاع غزة غارات إسرائيلية الات آفا

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