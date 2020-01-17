تركيا ترسل قوات خاصة ومعدات عسكرية جديدة إلى ليبيا



وأشارت إلى أن تركيا قامت ب نقل مستشارين تابعين لحكومة الوفاق مقر إقامتهم إلى تركيا.



وأوضحت أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أبلغ عدة دول بغضبه الشديد من التصرفات التركية، وأن ذلك سوف يدفع الجيش للتدخل لحماية أراضي بلاده، بينما طالب خليفة حفتر، قائد الجيش من ألمانيا بالتدخل لوقف إرسال مقاتلين إلى ليبيا قبل مؤتمر برلين.

كشف موقع "العربية نت"، أن تركيا بدأت بإرسال معدات عسكرية جديدة إلى ليبيا، و40 شخصًا من القوات الخاصة التركية، وأجهزة اتصال، ومعدات دفاعية إلى العاصمة الليبية طرابلس، من أجل مساندة المليشيات التابعة لحكومة الوفاق.