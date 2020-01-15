نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 15-1-2020

ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي.

قالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حجم اتفاقيات الجهاز التي تم توقيعها خلال عام 2019 بلغ نحو 600 مليون يورو، حيث تم الانتهاء منها وهي في مراحل التنفيذ الآن على مراحل زمنية.







