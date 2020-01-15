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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 15-1-2020

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 15-1-2020 .


أنهت بورصة مسقط أول تعاملات اللأسبوع اليوم الأربعاء، بعد انتهاء فترة الحداد بسلطنة عمان، على ارتفاع ليغلق المؤشر الرئيسي عند 4039.37 نقطة بعد أن صعد بنحو 1.56 %.


أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن ضعف المياه في بعض المناطق بمحافظة الجيزة لمدة 8 ساعات. 


أكدت غرفة الجيزة التجارية،  أن الجهود التي يبذلها البنك المركزي فى الوقت الحالي تعيد الاقتصاد المصري بقوة لوضعه الطبيعي من خلال تشغيل الطاقات المعطلة بالمصانع منذ ما يزيد عن 7 سنوات، وتلك الجهود أعادت الحياة للكثير من المصانع الوطنية بعد سنوات طويلة من التعثر.


شهدت البورصة المصرية اليوم الأربعاء،  مجموعة من الأحداث الهامة والتي كان من أهمها إنتهاء تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات، وأغلق  رأس المال السوقى للشركات المقيدة على مكاسب بـ 1.4 مليار جنيه لينهى التعاملات عند 699.95 مليار جنيه .


أعلنت وزارة التموين عن عودة النظام للعمل والخاص بمنظومة إدارة البطاقات داخل المكاتب التموينية، بعد إصلاح العطل الفني وأصبح يعمل الآن بشكل طبيعى.


انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 15-1-2020.


أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء  بالمنطقة الخضراء، وذلك بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب ، وسط أحجام تداول متوسطة، وسط ترقب قرار البنك المركزى فى إجتماعه غداً بشان سعر الفائدة ، و كذلك البت فى ضريبة الدمغة مع وزارة المالية ، وربح رأس المال السوقى نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.950 مليار جنيه.


ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي.


قالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حجم اتفاقيات الجهاز التي تم توقيعها خلال عام 2019 بلغ نحو 600 مليون يورو، حيث تم الانتهاء منها وهي في مراحل التنفيذ الآن على مراحل زمنية.


قال على المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن التحول إلى الدعم النقدي سيطبق فقط على منظومة صرف الخبز.


كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير على اجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بهدف تحقيق المزيد من الحماية لحقوق الأقلية من المساهمين.


تراجعت أسعار الحديد في السوق المحلي اليوم الأربعاء 15-1-2020 ليصل سعر الطن بين 9800 وحتى 10400 جنيه، وكانت اسعار الحديد شهدت حالة من التراجع في الأسواق المحلية خلال ختام تعاملات شهر ديسمبر.


أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإعداد لطرح عدد من الوحدات السكنية المتاحة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مدن الجيل الرابع، ومدن الصعيد الجديدة.

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نظام البطاقات التموينية مبادرات البنك المركزي المصانع الوطنية الدعم النقدي التحول للدعم النقدي آخبار مصر

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