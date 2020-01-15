Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الجيزة التجارية": مبادرات البنك المركزي أعادت الحياة للمصانع المعطلة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:34 م
Advertisements
غرفة الجيزة التجارية
غرفة الجيزة التجارية
أحمد الشيخ
Advertisements
أكدت غرفة الجيزة التجارية،  أن الجهود التي يبذلها البنك المركزي فى الوقت الحالي تعيد الاقتصاد المصري بقوة لوضعه الطبيعي من خلال تشغيل الطاقات المعطلة بالمصانع منذ ما يزيد عن 7 سنوات، وتلك الجهود أعادت الحياة للكثير من المصانع الوطنية بعد سنوات طويلة من التعثر.

وقال عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال إجتماع مجلس إدارة الغرفة، إن إعادة هيكلة الشركات الصناعية وخاصة المتعثرة منها تُعد وسام على صدر طارق عامر محافظ البنك المركزي، مؤكداً أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي لم تتحقق فى تاريخ الاقتصاد المصري من قبل.

وأطلق البنك المركزي قبل أيام مبادرات خاصة بدعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويًا، تخصص لتمويل النفقات الرأسمالية وكذلك رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، فضلاً عن مبادرة لإعادة هيكلة مديونيات الشركات المتعثرة تتضمن إسقاط الفوائد المقررة على الديون وكذلك إسقاط نسبة تصل إلى 50٪ من أصل الدين بالإضافة إلى رفع إسم المنشأة من القوائم السلبية بالبنوك.

وأكد "رئيس الغرفة"، أن البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر يبذل جهوداً كبيرة لإنجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة ومن بينها تحرير سعر الصرف، موضحاً أن مبادرة دعم الصناعة الوطنية التي أطلقها البنك المركزي لاقت ترحيباً كبيراً لدى مجتمع الأعمال بوجه عام ورجال الصناعة على وجه التحديد، متوقعاً أن يستفيد من المبادرة نحو 96 ألف منشأة صناعية.

أشار إلى أن مبادرة إنقاذ المنشأت المتعثرة التي أطلقها البنك المركزى ستعيد الحياة لتلك المنشأت الصناعية والتجارية والخدمية، موضحاً أن تلك المبادرة تمتاز بالديناميكية وفق ما تم إعلانه من آليات، خاصةً أنها تتضمن إسقاط الفوائد المقررة على الديون وكذلك إسقاط نسبة تصل إلى 50٪ من أصل الدين بالإضافة إلى رفع إسم المنشأة من القوائم السلبية بالبنوك، متوقعاً أن يستفيد من المبادرة ما يزيد عن 5 الآف منشأة اقتصادية.
 
أشار "ناصر"، إلى أن البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق المصري تتلقى يومياً ما يزيد عن 50 طلباً من مصانع تبحث إقامة توسعات أو أخرى متعثرة منذ أكثر من ٧ سنوات وجميع الطلبات يتم الموافقة عليها وفقاً لتعليمات البنك المركزي، وهو الأمر الذي يؤكد أن المبادرة ستؤتي ثمارها فى غضون سنوات قليلة بإنعاش الاقتصاد المصري من خلال تشغيل الطاقات المعطلة بالمصانع وزيادة فرص تشغيل الأيدي العاملة وبالتالي خفض معدلات التضخم وكذلك زيادة القدرات التنافسية للمنتجات المحلية فى الأسواق العالمية وبالتالي زيادة معدلات التصدير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبادرات البنك المركزي غرفة الجيزة التجارية المصانع الوطنية المصانع المتعثرة الاتحاد العام للغرف التجارية

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ 37 دقيقة

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد ينهي التعاقد مع "مدفعجي" أياكس أمستردام

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اللوائح تمنع إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. تشكيل الزمالك ضد الجونة.. عودة شيكابالا وجمعة.. مصطفى وبن شرقي وفتحي للدكة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يهدد بمقاطعة مباراة مازيمبي بسبب الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

وليد أزارو خارج الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد إلى فادي الهاشم زوج نانسي عجرم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

عاجل.. محامي فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يعلق على توجيه تهمة القتل العمد لموكله

منذ ساعة و 13 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

منذ 36 دقيقة

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر "سعيد" بتأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي يكشف تفاصيل مبادرة البنك المركزي لتسوية الديون المتعثرة بالبنوك

"اتحاد الصناعات" يطالب بأن تكون مبادرة "المركزى" للشركات المتعثرة إلى أن تقف على قدميها

ميرفانا ماهر تكتب: الحكومة تستعد لإسقاط 118 مليار جنيه ديونا على المصريين

"اتحاد الصناعات" يطالب البنك المركزى بتعديل ألية الإستعلام اللإئتمانى

إتحاد الصناعات المصرية يقدم مقترحا لتحسين المناخ الإئتماني للمستثمرين والمصانع المتعثرة

فخري الفقي: مصر تعمل على تعزيز معدلات النمو لـ 6%

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
04:42 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

04:35 م

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

04:43 م

عاجل.. الزمالك يهدد بمقاطعة مباراة مازيمبي بسبب الأهلي

03:46 م

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

04:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status