ضعف المياه عن بعض المناطق بمحافظة الجيزة الجمعة المقبلة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن ضعف المياه في بعض المناطق بمحافظة الجيزة لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 17/1/2020 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 18/1/2020، وذلك لأعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب.





وحدد الشركة المناطق وهي: (جنوب الجيزة - الطالبية - فيصل - الهرم ومتفرعاتهم).





وأهابت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.





وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.