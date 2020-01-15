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ضعف المياه عن بعض المناطق بمحافظة الجيزة الجمعة المقبلة
الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:54 م
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الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن ضعف المياه في بعض المناطق بمحافظة الجيزة لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 17/1/2020 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 18/1/2020، وذلك لأعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب.
وحدد الشركة المناطق وهي: (جنوب الجيزة - الطالبية - فيصل - الهرم ومتفرعاتهم).
وأهابت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.
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