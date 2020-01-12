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11 إصابة في مستشفى الأهلي

الأحد 12/يناير/2020 - 02:47 م
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حمدي فتحي
حمدي فتحي
الفجر الرياضي
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ضربت الإصابات نادي الأهلي عقب مباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويشكو الأهلي من 11 إصابة قبل مباراة طنطا يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري وهم:

شريف إكرامي

محمود وحيد

وليد سليمان

محمد مجدي أفشة

أليو ديانج

رمضان صبحي

حسين الشحات

سعد سمير

كريم نيدفيد

محمد محمود

حمدي فتحي


وتنوعت إصابات نجوم الأهلي ما بين السمانة وكدمة في وجه القدم وتمزق في الخلفية وآلام في الحوض والركبة وقطع في وتر أكيلس والغضروف.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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