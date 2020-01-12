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أول ضحايا الأهلي بعد التعثر ضد بلاتينيوم

الأحد 12/يناير/2020 - 10:47 ص
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جيرالدو
جيرالدو
الفجر الرياضي
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يخطط نادي الأهلي لضم مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل عدم رضا رينيه فايلر المدير الفني للفريق عن أداء الثلاثي مروان وصلاح محسن ووليد وأزارو ورغبته في الإطاحة بجيرالدو في شهر يناير الجاري.

 

ويعد بليسينج إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري أول المرشحين على قائمة فايلر لكن ناديه يطلب 4 ملايين دولار في الصفقة.

 

ويأتي بعد إيليكي  المهاجم فراس شواط لاعب الصفاقسي التونسي الذي يطلب استعارة جيرالدو مقابل الاستغناء عن مهاجمه وهو ما يسهل المهمة.

 

كما دخل الجامبي علي سوي مهاجم سيسكا البلغاري دائرة المرشحين لكنه يفوق ما حددته إدارة الأهلي لضم مهاجم جديد وهو مليونا دولار فقط.

 

ويعد الأنجولي جيرالدو هو المرشح الأول للرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الشتوى في ظل المستوى غير المميز الذي ظهر به أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

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