أين ذهبت شخصية الأهلي يا عبد الحفيظ؟

اختفت شخصية الأهلي في مباراة بلاتينيوم ستارز بدوري أبطال إفريقيا والتي كان يتغنى بها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء دائمًا فلا يترك فرصة إلا ويتغنى بـ"شخصية الأهلي" كأنها منة على الجميع ولا توجد عند أحد غيره متناسيًا أن لكل مباراة ظروفها.

خرج سيد عبد الحفيظ عقب مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري التي انتهت بفوز الأهلي 3-2 مشيدًا بشخصية النادي التي عوضت غياب أيمن أشرف ورامي ربيعة عن قلب الدفاع.

وتوالت تصريحات عبد الحفيظ عن شخصية الأهلي التي تفرض على الجميع عقب الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري المصري رغم أن زعيم الثغر كان الأفضل في الشوط الأول.

وخسر الأهلي نقطتين في مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل بهدف لكل فريق وبات مطالبًا بـ4 نقاط من مباراتي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

وتجرأ بلاتينيوم على الأهلي رغم أنه لم يحصل على أي نقطة خلال 3 مباريات سابقة لتتعقد حسابات المجموعة بعد فوز النجم على الهلال في السودان وقد يتسبب الهدف الذي تلقاه محمد الشناوي في مباراة بطل السودان في وداع البطولة.





تصريحات عبد الحفيظ

معظم تصريحات سيد عبد الحفيظ جاءت نكاية في المنافسين خاصة الزمالك لكنه تجاهل في الوقت نفسه ضعف المنافسة في الدوري المصري وأن العقلاء من جماهير القلعة الحمراء كانوا يرون أن دوري أبطال إفريقيا هو الاختبار الحقيقي لرينيه فايلر المدير الفني للفريق خاصة أن الهدف هو الفوز باللقب كذلك تجاهل مدير الكرة عدم وجود الخبرة الكافية بين أفراد الجيل الحالي على مواجهة المباريات المعقدة من أجل إظهار شخصية الأهلي.







