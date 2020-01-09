حساب المواطن.. رابط استعلام صرف دعم الدفعة 26 استحقاق شهر يناير 2020

ماهو برنامج حساب المواطن ؟ حساب المواطن ، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة.... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــــا