حساب المواطن.. رابط استعلام صرف دعم الدفعة 26 استحقاق شهر يناير 2020
حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة.... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــــا
طريقة التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية
برنامج حساب المواطن يقدم دعم لمحدود الدخل، لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة... للتسجيل اضغط هنــــــــا
شروط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن
يُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــا
خطوات الاستفسار عن قيمة مبلغ الدعم عبر حاسبة حساب المواطن
أوضح سلطان القحطاني، متحدث حساب المواطن، أنه يمكن التعرف على القيمة الخاصة بالدعم، وذلك من خلال الدخول على حاسبة الدعم التقديرية، التي تقوم بحساب قيمة الدعم المستحقة لكل مواطن... للخطوات اضغط هنــــــــا