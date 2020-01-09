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حساب المواطن.. رابط استعلام صرف دعم الدفعة 26 استحقاق شهر يناير 2020

الخميس 09/يناير/2020 - 10:13 ص
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حساب المواطن
حساب المواطن
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أودع برنامج حساب المواطن اليوم الخميس 9-1-2020، مخصصات الدعم المستحق للدفعة الجديدة رقم 26 استحقاق شهر يناير 2020، في حسابات المستفيدين، من اكتملت طلباتهم واستوفوا للشروط، وذلك بدلًا من يوم 10 يناير الجاري الذي يوافق يوم إجازة رسمية.

وقال برنامج "حساب المواطن" في تغريدة على موقع "تويتر": "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله".

بعد إيداع حساب المواطن الدفعة الـ26 في الحسابات البنكية للمستحقين، يمكنك الآن الدخول عبر رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونيةCa.Gov.Sa ) والاستعلام عن حسابك لكي تتمكن بعد ذلك من السحب، علماً بأن عملية الإيداع مستمرة لمدة 24 ساعة طوال يوم الخميس.

ماهو برنامج حساب المواطن؟

حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة.... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــــا

 

طريقة التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

برنامج حساب المواطن يقدم دعم لمحدود الدخل، لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة... للتسجيل اضغط هنــــــــا


شروط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن

يُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــا


خطوات الاستفسار عن قيمة مبلغ الدعم عبر حاسبة حساب المواطن

أوضح سلطان القحطاني، متحدث حساب المواطن، أنه يمكن التعرف على القيمة الخاصة بالدعم، وذلك من خلال الدخول على حاسبة الدعم التقديرية، التي تقوم بحساب قيمة الدعم المستحقة لكل مواطن... للخطوات اضغط هنــــــــا


أكد حساب المواطن أنه عقب وفاة رب الأسرة مباشرة يتم إيقاف الدعم تلقائيا، وتعتبر الأم قادرة ومسموح لها بتغيير الحالة الإجتماعية وتحويلها إلى أرملة.. لمزيد من التفاصيل من هنـــــــــــــــــا

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