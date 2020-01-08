Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيتو يطعن محمد صلاح حبا في ساديو ماني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:35 م
Advertisements
إيتو وصلاح
إيتو وصلاح
الفجر الرياضي
Advertisements

انتقد صامويل إيتو أسطورة الكاميرون موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لغيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا وذلك من خلال التلميح إليه عن طريق الإشادة بساديو ماني الفائز بالجائزة لعام 2019.

 

وقال إيتو لشبكة "Footdrc" الكونغولية: "ساديو ماني أنت بطل عظيم لأنك تستطيع الفوز وتتقبل الهزيمة إذا تعرضت لها في كل وقت".

 

وأضاف إيتو ملمحًا إلى غياب محمد صلاح: "ساديو.. لقد أتيت إلى داكار في العام الماضي لحضور الحفل وهذا العام أيضًا في القاهرة".

 

وغاب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا وذلك رغم إقامته أمس بمدينة الغردقة في مصر.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول صامويل ايتو ساديو مانى حفل افضل لاعب في افريقيا الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020 في مصر.. استقرار نسبي للمعدن الأصفر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

الكاف يهدد الزمالك رسميا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

إيتو يطعن محمد صلاح حبا في ساديو ماني

منذ 33 دقيقة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ ساعتين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد "غضب" محمد صلاح من "أنانية" ساديو ماني

"ماني" ينفي زواجه من فتاة تونسية

جوائز الكاف.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي

محمد صلاح يرقص بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (فيديو)

محمد صلاح يحقق حلم طفل "التيشيرت البلاستيك" (فيديو وصور)

محمد صلاح خامس لاعب إفريقي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

11:05 ص

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

10:22 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

11:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status