إيتو يطعن محمد صلاح حبا في ساديو ماني

انتقد صامويل إيتو أسطورة الكاميرون موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لغيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا وذلك من خلال التلميح إليه عن طريق الإشادة بساديو ماني الفائز بالجائزة لعام 2019.

وقال إيتو لشبكة "Footdrc" الكونغولية: "ساديو ماني أنت بطل عظيم لأنك تستطيع الفوز وتتقبل الهزيمة إذا تعرضت لها في كل وقت".

وأضاف إيتو ملمحًا إلى غياب محمد صلاح : "ساديو.. لقد أتيت إلى داكار في العام الماضي لحضور الحفل وهذا العام أيضًا في القاهرة".

وغاب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا وذلك رغم إقامته أمس بمدينة الغردقة في مصر.