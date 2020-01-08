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صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:55 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بشكل غير مباشر عن السبب الحقيقي وراء غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 والذي أقيم أمس في مدينة الغردقة وهو خلافاته مع اتحاد الكرة المصري.

 

وسخر صلاح من حصول اتحاد الكرة المصري على جائزة أفضل اتحاد محلي في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

 

ونشر صلاح صورة عبر الاستوري بحسابه على موقع "إنستجرام" لابنته مكة وهي تضحك وعلق عليها: "وجائزة أفضل اتحاد ذهبت إلى...".

 

وتأتي سخرية محمد صلاح بسبب خلافاته مع الجبلاية والتي وصلت إلى تهديده بالاعتزال الدولي بسبب حقوق الرعاية بين الطرفين.

 

واستضافت الغردقة حفل جوائز الكاف للأفضل في عام 2019، وتوج السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب في القارة متفوقًا على صلاح والجزائري رياض محرز.

 

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا
صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا
صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا
صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا
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