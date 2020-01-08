Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد صلاح يسخر من جائزة اتحاد الكرة بصورة ابنته

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:37 ص
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
Advertisements

سخر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من حصول اتحاد الكرة المصري على جائزة أفضل اتحاد محلي في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

 

ونشر صلاح صورة عبر الإستوري بحسابه على موقع "إنستجرام" لابنته مكة وهي تضحك وعلق عليها: "وجائزة أفضل اتحاد ذهبت إلى...".

 

وتأتي سخرية محمد صلاح بسبب خلافاته مع الجبلاية والتي وصلت إلى تهديده بالاعتزال الدولي بسبب حقوق الرعاية بين الطرفين.

 

واستضافت الغردقة حفل جوائز الكاف للأفضل في عام 2019، وتوج السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب في القارة متفوقًا على صلاح والجزائري رياض محرز.

 

محمد صلاح يسخر من جائزة اتحاد الكرة بصورة ابنته
محمد صلاح يسخر من جائزة اتحاد الكرة بصورة ابنته
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ساديو مانى حفل كاف حفل افضل لاعب في افريقيا جائزة افضل لاعب في افريقيا

أخبار تهمك

أول رد من ترامب على الهجمات الإيرانية

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يسخر من جائزة اتحاد الكرة بصورة ابنته

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. هزتان أرضيتان بالقرب من مفاعل بوشهر النووي في إيران

منذ ساعة و نصف

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 16 ساعة

بالفيديو.. لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي ينتظر إليكي

منذ أقل من ساعة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

الصفقة الثانية للأهلي

منذ نصف ساعة

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

7 تعساء بتواجد محمد صلاح في قائمة "فيفا" للأفضل في العالم

صلاح محرز يمثلان العرب في العشرة الأوائل لجائزة الكرة الذهبية

حقيقة غياب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

ساديو ماني يصل الغردقة

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

08:55 ص

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

12:00 ص

عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

07:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status