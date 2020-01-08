توضيح هام من حساب المواطن بشأن إجراءات إضافة التابعين للأم بعد وفاة الوالد

أوضح برنامج حساب المواطن الإجراءات والمستندات المطلوبة لإضافة الأبناء كتابعين للأم كمستفيد رئيسي في حالة وفاة الوالد.





جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مواطن وجه سؤالا بشأن الإجراءات المطلوبة لإضافة الأبناء للأمن بعد وفاة الوالد، وهل يتطلب ذلك كرت عائلة وصك حصر ورثة؟.





ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين، قائلًا: "بإمكان الأرملة "الأم" إضافة الأبناء كتابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة)".





تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:- - أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.





وأوضح برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).





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