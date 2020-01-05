موعد إيداع الدفعة 26 من دعم حساب المواطن.. وموقف القروض من زيادة مبلغ الدعم والشروط الواجب توافرها



وتتواصل عملية التسجيل للدفعة الجديدة 27 لشهر فبراير، ويذكر أن برنامج حساب المواطن مستمر بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالدفعات وسنعرض توضيحات مهمة من البرنامج قبيل إيداع الدفعة الجديدة.



توضيحات مهمة للدفعة الجديدة المقبلة على التقديم لحساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن معايير الاستحقاق ومعايير صرف الدعم لمن توافرت لديهم شروط الأهلية، حيث نشر حساب خدمة المستفيدين على موقع "تويتر":"يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".



وأضاف البرنامج أيضًا: "وأضاف البرنامج بالقول: "وفي حال كان العمر من 18- 24 عامًا وتم التسجيل كمستقل يصرف الدعم بناء على مجموع دخل الفرد".



وأوضح حساب المواطن في تغريدة على موقع "تويتر"، بشأن التظلمات على عدم الأهلية حيث قال: "في حال تم تقديم اعتراض على عدم الأهلية الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن".



وأشار حساب المواطن إلى إمكانية معرفة حالة الاعتراض عن طريق:





1- الدخول إلى الحساب.

2- ثم دراسة الأهلية.

3- ثم الانتقال إلى اعتراضات الأهلية السابقة.



الشروط الأهلية الواجب توافرها للحصول على دعم حساب المواطن

1- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.



2- إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.



3- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.



4- أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.



5- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.



6- يتم استثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة الأجنبية.



7- يتم استثناء حاملو بطاقات التنقل.



8- أن يكون حسن السير والسمعة والسلوك.



*ملحوظة.. يتم الدخول والتسجيل عبر رابط: حساب المواطن الإلكتروني، ثم تسجيل رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني، واستيفاء كافة البيانات الشخصية المطلوبة.



موقف القروض من زيادة مبلغ الدعم

ومن ناحية أخرى، رد برنامج حساب المواطن على استفسارات عدد من مستفيدي البرنامج، والتي كان من أبرزها بشكوى مستفيد من تراكم الديون التي أثقلت كاهله وعجزه عن سداد تلك القروض، مطالبًا البرنامج بزيادة الدعم لمساعدته في سداد ديونه، وكان رد البرنامج عليه في 4 نقاط:



1- يتطلب من المستفيد الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات.





2- لا يتم احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل "التأمينات، التقاعد".





3- لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية.









ينتظر المواطنون موعد إيداع الدفعة 26 من دعم حساب المواطن، المقررة لدفعة يناير 2020، وذلك لكل المستفيدين الذين توافرت فيهم الشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق والصرف، وذلك وفقًا لنظام الصرف والجدول الزمني، ويكون يوم 10 من كل شهر ميلادي هو موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم البرنامج، على أن يكون يوم ليس أجازة أو عطلة رسمية، وإذا كان عطلة يتم تقديمه أو تأخيره يوم، وسيكون موعد الصرف للدفعة 26، يوم الخميس الموافق 10 يناير 2020.