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برنامج حساب المواطن يوضح تأثير نوع السكن على الدعم

الأحد 05/يناير/2020 - 11:01 م
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حساب المواطن
حساب المواطن
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كشف برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم الأحد 5/1/2020، عن العلاقة بين حالة السكن ونوعه وبين مقدار الدعم الذي يحصل عليه المستفيد.

وتلقت خدمة العملاء في برنامج حساب المواطن سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه: "أنا مستأجر شقة بمبلغ كبير كيف يمكن إضافتها في حساب المواطن؟".

وردت عليه بالقول: "حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن، حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله".

ولا يطلب حساب المواطن إرفاق عقد الإيجار إلا في حالات التسجيل كفرد مستقل كأحد المستندات الدالة على الاستقلالية.

وأشار حساب المواطن إلى أنه في حال تم إرفاق عقد إيجار لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الـ26 في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:- 
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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