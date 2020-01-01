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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:23 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 1/ 1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.


أخبار عاجلة الآن || القوات الأمريكية في بغداد تفرق المتظاهرين بقنابل الغاز


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ألقت القوات الأمريكية، بقنابل غاز لتفريق متظاهرين لميليشيات الحشد في محيط السفارة بالعاصمة العراقية بغداد، حسبما ذكرت قناة العربية، اليوم الأربعاء.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إرسال 750 جنديا أمريكياً للشرق الأوسط

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء



قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إنه سيتم إرسال 750 جنديا إضافيا بشكل فوري إلى المنطقة بعد الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || زعيم كوريا الشمالية يعد بتطوير "سلاح استراتيجي جديد"

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

قالت وسائل إعلام حكومية، اليوم الأربعاء، إن زعيم كوريا الشمالية يعتزم مواصلة تطوير البرامج النووية وإدخال "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب.

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وزير الدفاع الأمريكي قنابل الغاز زعيم كوريا الشمالية الهجوم علي السفارة القوات الأمريكية الشرق الأوسط

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