أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إنه سيتم إرسال 750 جنديا إضافيا بشكل فوري إلى المنطقة بعد الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد.









أخبار عالمية عاجلة اليوم || زعيم كوريا الشمالية يعد بتطوير "سلاح استراتيجي جديد"



