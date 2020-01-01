Advertisements
Advertisements
Advertisements

القوات الأمريكية في بغداد تفرق المتظاهرين بقنابل الغاز

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:12 ص
Advertisements
متظاهرون عراقيون
متظاهرون عراقيون
وكالات
Advertisements

ألقت القوات الأمريكية، بقنابل غاز لتفريق متظاهرين لميليشيات الحشد في محيط السفارة بالعاصمة العراقية بغداد، حسبما ذكرت قناة العربية، اليوم الأربعاء.

 

وأطلق أمن السفارة الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

 

وشهد محيط السفارة الأمريكية في بغداد، توافد المئات من أنصار فصائل عراقية موالية لإيران منضوية ضمن الحشد الشعبي للاعتصام.

 

وتعرضت السفارة، أمس الثلاثاء، لمهاجمة من قبل أنصار فصائل عراقية موالية لإيران ومنضوية ضمن الحشد الشعبي، حيث أقدم هؤلاء على حرق إحدى البوابات، وتحطيم زجاج غرفة أمن وكاميرات مراقبة.

 

وشارك كلا من أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي (زعيم حركة عصائب أهل الحق) وهادي العامري (الذي يتولى قيادة منظمة بدر) وفالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي)، في الاحتجاج الذي تحول إلى مهاجمة للسفارة الأميركية في بغداد.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

متظاهرين عراقيون قنابل الغاز حرق إحدى البوابات بغداد القوات الامريكية

أخبار تهمك

خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

منذ حوالي 11 ساعة

ليونيل ميسي يهدد برشلونة بمانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ يوم

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

6 نجوم يكرهون ليونيل ميسي بشراسة .. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ يوم

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"ميليشيا العصائب" تصفي أعضاءها من أجل المال بالعراق

من العراق إلى لبنان.. مليشيات النظام الإيراني إجرام لا ينتهي في حق المتظاهرين

الخارجية الأمريكية: نريد تقديم الدعم والمساعدة للحكومة العراقية لتحقيق الإصلاحات

وثائق استخبارية تكشف تورط حزب الله العراقي في قتل المحتجين

القوات المسلحة العراقية: حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بيد القائد العام فقط

زعيم ميليشيا بالعراق يحذر من سقوط " أكبر عدد من القتلي"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:19 ص

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

10:14 م

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

04:47 ص

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

ليونيل ميسي يهدد برشلونة بمانشستر سيتي

11:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status