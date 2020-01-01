القوات الأمريكية في بغداد تفرق المتظاهرين بقنابل الغاز

ألقت القوات الأمريكية، بقنابل غاز لتفريق متظاهرين لميليشيات الحشد في محيط السفارة بالعاصمة العراقية بغداد، حسبما ذكرت قناة العربية، اليوم الأربعاء.

وأطلق أمن السفارة الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

وشهد محيط السفارة الأمريكية في بغداد، توافد المئات من أنصار فصائل عراقية موالية لإيران منضوية ضمن الحشد الشعبي للاعتصام.

وتعرضت السفارة، أمس الثلاثاء، لمهاجمة من قبل أنصار فصائل عراقية موالية لإيران ومنضوية ضمن الحشد الشعبي، حيث أقدم هؤلاء على حرق إحدى البوابات، وتحطيم زجاج غرفة أمن وكاميرات مراقبة.

وشارك كلا من أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي (زعيم حركة عصائب أهل الحق) وهادي العامري (الذي يتولى قيادة منظمة بدر) وفالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي)، في الاحتجاج الذي تحول إلى مهاجمة للسفارة الأميركية في بغداد.