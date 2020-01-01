وزير الدفاع الأمريكي: إرسال 750 جنديا "بشكل فوري" للشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إنه سيتم إرسال 750 جنديا إضافيا بشكل فوري إلى المنطقة بعد الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد.





وأضاف "إسبر"، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن قوات من الفرقة 82 المحمولة جوا جاهزة لإرسالها للمنطقة خلال الأيام القليلة القادمة.





واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.





وفي وقت سابق، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.





وقال ترامب، في تغريدة له على "تويتر": "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تنظيم هجوم على سفارتنا في بغداد، ونتوقع من قوات الأمن العراقية أن تحمي السفارة".



