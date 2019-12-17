نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 17/12/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 17-12-2019.









يواصل سعر الدولار اليوم التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصبح أدني من مستوي الـ 16 جنيه.









ارتفعت تحويلات المصريين العامليين في الخارج بنحو 13.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020.













أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة الهيئة على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل بمبلغ 2 مليار جنيه لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية يتيح لها تمويل لمزاولة نشاطها،في أول تطبيق لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (172) لسنة 2018 والذى وضع إطارا" تنظيميا لقواعد إصدار أدوات الدين قصيرة الآجل.









اجتمع اليوم عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي بحضور أحمد فاروق سفير مصر لدي المملكة العربية السعودية،و تناول اللقاء بحث التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها بناء القدرات، والاقتصاد الرقمي، والمدفوعات الالكترونية.









وقعت مصر والبنك الدولى، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019م، منحة مشروع الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية لدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات بقيمة 2.5 مليون جنيه، وقام بالتوقيع كل من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى في مصر.









تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الايام القليلة المقبلة ممثلة في شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، للإعلان عن نتائج أول مزايدة عالمية طرحتها مصر في 10 مناطق بترولية بالبحر الأحمرقبيل نهاية العام الجاري.









تلقى محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.









رصد إتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع الغرف الصناعية بالاتحاد ومن خلال الاتصالات التي لا تزال مستمرة مع المنشآت الصناعية عدد 2600 شركة من الشركات الراغبة في المشاركة في مبادرة السيد الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، حيث أقرت تلك المنشآت نسب خصم علي منتجاتها تتراوح ما بين20 و 50% من أسعار منتجات تلك الشركات .









صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق فى اجتماع برئاسته، على تخصيص 23 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة.









أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة عن إنشاء وطرح المنطقة الإستثمارية بمدينة الصف وبها 225 مشروعًا.