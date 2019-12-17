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الإسكان : تخصيص 23 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة للاستثمار

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:38 ص
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وزارة الاسكان
وزارة الاسكان
احمد الشيخ
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صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق فى اجتماع برئاسته، على تخصيص 23 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة أنشطة طبية، وتجارية، وإدارية، ومخازن، وبنك، كما تمت الموافقة على مد فترة تنفيذ مشروع مركز مجدى يعقوب العالمى، الكائن بقطعة الأرض بمساحة حوالى 35.67 فدان جنوب طريق الواحات، بجوار أرض استاد الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر، من 3 : 10 سنوات.


وعن تفاصيل قطع الأراضى المُخصصة بالقاهرة الجديدة، قالت رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات: تم تخصيص قطع الأراضى أرقام (27 - 28 - 29) بمركز خدمات البنفسج (2)، بمساحة 1350 م2، لإقامة مشروع (طبي)، لصالح الشركة الكندية للخدمات الطبية، وقطعة الأرض بمساحة (9765.5م2) بنشاط مستشفى، بمركز خدمات (ص)، بمنطقة المستثمرين الجنوبية، لصالح مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى، لإقامة مستشفى للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، وقطع الأراضى أرقام (347 /3 - 354 /3 - 355 /3) بالقطاع الثالث، لإقامة مشروع تجارى، لصالح شركة أرتال للاستثمار العقاري، وقطع الأراضى أرقام (348 - 350 - 352 - 354 - 356) بالقطاع الثالث، بمساحة 2614.75 م2، لإقامة مشروع (تجارى) لصالح شركة انفيست ويل، وقطعة الأرض رقم (355/A3) بالقطاع الثالث، لإقامة مشروع تجارى، لصالح شركة النيل للمشروعات والتجارة.


وأضافت، أنه ق تم بمدينة القاهرة الجديدة، تخصيص قطعة الأرض رقم (157) بالقطاع الأول، لإقامة مشروع (إدارى)، لصالح الشركة العصرية للتطوير العمراني، وقطعة الأرض رقم (37) بمركز خدمات التجمع الخامس، لإقامة مشروع (تجارى – إدارى) لصالح شركة التجارية المتحدة للاستثمار والتطوير العقارى، وقطعة الأرض رقم (57) بمنطقة قمائن الجير، لإقامة مشروع (مخزن) لصالح الشركة الدولية لصيانة تكييف السيارات، وقطع الأراضى أرقام (27 – 29، بمنطقة قمائن الجير – 2/35 – 1/31 – 8/1 – 2/42، بالمنطقة الصناعية)، وقطعة الأرض رقم (376) بالقطاع الثالث، لإقامة مشروع (تجارى)، لصالح شركة أفينيوز للاستشارات التسويقية والتسويق العقارى.


وأوضحت  رجاء فؤاد، أن مجلس الإدارة وافق على مد فترة تنفيذ مشروع مركز مجدى يعقوب العالمى، الكائن بقطعة الأرض بمساحة حوالى 35.67 فدان جنوب طريق الواحات بجوار أرض استاد الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر، من 3 : 10 سنوات، من صدور أول قرار وزارى باعتماد المخطط العام للمشروع، على أن تلتزم المؤسسة باستغلال كامل النسبة البنائية المسموح بها طبقاً للاشتراطات البنائية المحددة للمشروع، وتنفيذها خلال كامل مدة المشروع مع تقديم برنامج زمنى لذلك يُعتمد من القطاع المختص بالهيئة، مؤكدة أن الموافقة تأتى نظراً لأهمية المشروع على الصعيد المحلى والدولى لتدعيم الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، حيث إن المشروع يقع على مساحة كبيرة ويتم تنفيذه على مرحلتين، لاستيعاب التطوير فى هذا المجال، وبتكلفة كبيرة.


وأشار وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة الأرض رقم (29) بمنطقة الشريط المميز – شرق طريق المطار – شمال المدخل الشمالى لمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 4 آلاف م2، لإقامة منطقة لوجيستية، لصالح شركة العربى للتجارة والصناعة، وقطعة الأرض رقم (5) بمنطقة مركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 910 م2، لإقامة مشروع تجارى إدارى لصالح شركة جود لاين، وقطعة الأرض رقم (41) بمركز خدمات الحي الأول بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 892 م2، لإقامة مشروع تجاري، لصالح الشركة السعودية المتحدة للسياحة.


ووافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعتى الأرض (1 – 2) بمساحة إجمالية حوالى 4563.22 م2،  بمنطقة المخازن، بخدمات المنطقة السياحية، بمدينة طيبة الجديدة، لصالح شركة العربى للتجارة والصناعة، لإقامة منطقة لوجيستية لتنمية المدينة، وتخصيص قطعة الأرض رقم 10 بمساحة 2258.47م2، بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثانى، بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة خديجة محمد خليفة، بنشاط تجارى إدارى، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 6562 م2، بالمحور المركزى بمدينة برج العرب الجديدة، لإقامة مدرسة، لصالح شركة البرج الحديثة للخدمات التعليمية، وتخصيص مبنى الحضانة بالحى السكنى الرابع بمدينة بنى سويف الجديدة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 5 سنوات، لصالح جمعية فيض الوهاب الخيرية للتنمية.



ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص القطعة رقم 7 بلوك 7 بمساحة 2300م2، بمنطقة خدمات غرب ميناء دمياط، بمدينة دمياط الجديدة، بنشاط تخزين حاويات فارغة، لصالح المجموعة الدولية للهندسة والتجارة، وتخصيص القطعة رقم 90 بمساحة 6750 م2، بالمنطقة الصناعية السابعة، بمدينة السادات، لشركة سمارت انجين لصيانة السيارات، لإقامة نشاط مركز خدمة وصيانة سيارات (ورش صيانة)، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 1770م2، بالحى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، لإقامة فرع لبنك القاهرة، وتخصيص قطعة الأرض رقم (7) بمساحة 1825م2، بمنطقة البنوك، بمدينة سوهاج الجديدة لصالح بنك التعمير 
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