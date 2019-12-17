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13.6% ارتفاعًا في تحويلات المصريين بالخارج

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:37 م
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البنك المركزي
البنك المركزي
وكالات
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ارتفعت تحويلات المصريين العامليين في الخارج بنحو 13.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 لتسجل  نحو 6.7 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة بزيادة قدرها 803.6 مليون دولار، بحسب بيان البنك المركزي.

وقال البنك: إن التحويلات ارتفعت في سبتمبر 33.2 بالمئة على أساس شهري بما يعادل 581.2 مليون دولار لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار تقريبا في أغسطس الماضي، كما ارتفعت التحويلات 32.8 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر بقيمة 576.5 مليون دولار.
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الكلمات المفتاحية

تحويلات العامليين بالخارج العامليين بالخارج البنك المركزي 2020

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