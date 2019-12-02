أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 2/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

طمأن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أفراد الشعب، قائلًا: "المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين".

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القيود التجارية ضد الأرجنتين والبرازيل، اليوم الاثنين، موضحًا موقفه في سلسلة من التغريدات.