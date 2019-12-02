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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:06 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 2/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الرئيس اللبناني يطالب بتعديل بعض القوانين القضائية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
طمأن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أفراد الشعب، قائلًا: "المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين".


آخر الأخبار العاجلة في العالم || "ترامب" يهدد بفرض تعريفات جمركية جديدة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القيود التجارية ضد الأرجنتين والبرازيل، اليوم الاثنين، موضحًا موقفه في سلسلة من التغريدات.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || طهران تواصل بيع النفط رغم العقوبات الأمريكية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
تعد إيران خامس أكبر دولة منتجة للنفط ، لكنها وجدت صعوبة أكبر في تصدير النفط بكامل طاقتها وسط عزلة متزايدة من الدول الغربية في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 وفرض عقوبات "أشد من أي وقت مضى".


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الكلمات المفتاحية

نائب الرئيس الإيراني طهران تعديل بعض القوانين القضائية ترامب الرئيس اللبناني الأرجنتين والبرازيل إيران آخر الأخبار

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