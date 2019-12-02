Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس اللبناني يطالب بتعديل بعض القوانين القضائية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:51 م
Advertisements
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
Advertisements

طمأن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أفراد الشعب، قائلًا: "المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين".

 

وأكد عون، اليوم الإثنينن، خلال استقباله وفد نقابة المحامين، في بيروت، أن "الحراك أتى يزيل الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين".

 

وقال عون، عن مكافحة الفساد: "لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم او الذين كانوا فيه، بل بحماية المجتمع لهم".

 

وبحسب قناة العربية، أشار ميشال عون، إلى ضرورة "محاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية وفقا للقوانين".

 

وكان عون، قد طالب بتعديل بعض القوانين القضائية، مشيرا إلى "وجود بعض المشاكل في القوانين التي تؤدي الى تأخير مسار الدعاوى، وهو ما يستلزم تعديلها".

 

هذا وبدأ المحتجون في لبنان بقطع طرق، الاثنين، بعد دعوة منظمي الحراك الشعبي في ساحة النور بمدينة طرابلس اللبنانية إلى إضراب عام "بغية التصعيد".

 

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن محتجين يقطعون الطريق بشكل كامل عند مستديرة العبدة، ما تسبب في شلّ حركة السير من عكار إلى المنية وطرابلس شمال لبنان.

 

وتشهد طرابلس وعكار، الاثنين، حركة قطع لعدد من الطرقات وإقفال مرافق حيوية، تلبية لدعوة العصيان المدني التي وجهتها مجموعة من الحراك في الشمال.

 

والأحد، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قوات مكافحة الشغب فصلت بين متظاهرين مؤيدين للرئيس اللبناني، عون، وبين محتجين من "حزب سبعة" والحراك المدني على طريق القصر الجمهوري.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان تعديل بعض القوانين القضائية الرئيس اللبناني الاحتجاجات اللبنانية

أخبار تهمك

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 23 ساعة

رد "غريب" من النقاز على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 12 ساعة

رسميا.. تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وفاة المخرج اللبناني جورج نصر عن 92 عامًا‎

السعودية ترفع حظر السفر إلى لبنان

حاكم مصرف لبنان: هناك إشارات إيجابية في إصلاحات الموازنة وقطاع الكهرباء

الكويت تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

عاجل... اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية

اليوم.. عودة الوقود إلى المحطات في لبنان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

02:45 م

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

03:14 م

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status