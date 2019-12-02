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بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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طلب عدد من لاعبي الزمالك عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادى للحصول على مستحقاتهم المتأخرة التي وصلت إلى أربعة أشهر ماضية علاوة على عدم الحصول على مقدم تعاقد هذا الموسم، رغم صرفه للصفقات الجديدة.

 

ووسط اللاعبون محمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام من أجل المطالبة بمستحقاتمه المالية نظراً لعدم قدرة أمير مرتضى المشرف العام على الفريق على حل الأزمات.

 

وينوي لاعبو نادي الزمالك عدم خوض مباراة  الشرقية يوم الأربعاء المقبل في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر على استاد القاهرة اعتراضًا على سياسة مجلس إدارة النادي وكان آخرها التعنت ضد طارق حامد نجم خط الوسط

 

كان حمدي النقاز مدافع ناي الزمالك تقديم شكوى ضد المجلس الحالي برئاسة مرتضى منصور لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من 3 شهور.

 

وأعلن النقاز فسخ عقده مع الفريق من طرف واحد وذلك في رسالة عبر حسابه على انستجرام حيث قال: "تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر ولا لاثنين.. أشكر الجماهير الكبيرة.. وحظ موفق لأصحابي واخواتي".

 

 

وقال أنيس بن ميم محامي الظهير الأيمن للزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فسخ اللاعب حمدي النقاز عقده مع نادي الزمالك من جانب واحد، وعليه وأصبح اللاعب حرًا في الانتماء إلى أي فريق يريد".

 

 

وخسر الزمالك بثلاثية نظيفة أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

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نادي الزمالك حمدي النقاز الزمالك اخبار الزمالك

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