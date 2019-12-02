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مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:14 ص
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حمدي النقاز
حمدي النقاز
حسن شحاتة
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بعد المفاجأة المدوية التي فجرها التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعدما أعلن فسخ تعاقده مع الفريق، نرصد لكم أخر التطورات التي حدثت بين اللاعب وناديه.

وكان اللاعب قد كتب أمس الأحد، عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا:" تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد وذلك لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر او اثنين، أشكر الجماهير الكبيرة على مساندتها وحظ موفق لأصحابي وأخواتي".

وأثار اللاعب جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رحيله المفاجئ من القلعة البيضاء، ليتلقى هجوما شرسا من جماهير الزمالك عبر السوشيال ميديا، ومطالبة النادي بشكوى اللاعب في الفيفا، الأمر الذي دفع محامي اللاعب للدفاع عنه وإيضاح صحة موقف النجم التونسي.

وقال أنيس بن ميم، محامي الظهير الأيمن للزمالك، اللاعب هو من تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده مع النادي الأبيض من جانب واحد بسبب تأخر مستحقاته.

ونشر أنيس بن ميم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "فسخ اللاعب حمدي النقاز عقده مع نادي الزمالك من جانب واحد، وعليه وأصبح اللاعب حرا في الانتماء إلى أي فريق يريد".

وتابع: "جرى إيداع شكوى إلى الفيفا للمطالبة بمستحقاته المتخلدة بذمة ناديه".

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تعرض لخسارة ثقيلة أمام نظيره مازيمبي الكونجولي، في الجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، بثلاثية نظيفة.
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