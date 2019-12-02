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بعد هروب حمدي النقاز.. كارثة جديدة تضرب الزمالك

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:37 ص
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حمدي النقاز
حمدي النقاز
حسن شحاتة
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يبدو أن الزمالك أصبح في مأزق كبير، بعدما أصبحت الأزمات تلاحق الفريق، حيث أن الأزمة الاخيرة لم تنتهي بـ"هروب حمدي النقاز" فقط، بل تخطى الأمر ذلك إلى مفاجأة مدوية بسبب لوائح الفيفا.

بعد هروب حمدي النقاز.. كارثة جديدة تضرب الزمالك
أصبح الزمالك في موقف محرج للغاية، فعند الإطلاع على قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يتضح أن اللاعب يحق له فسخ تعاقده مع النادي، وفقًا للقانون الجديد الذي تم إصداره مؤخرا، والذي يسمح فيه للاعب الموقع عقدا احترافيا سواء كان محليا أو أجنبيا بفسخ التعاقد مع ناديه في حال عدم حصوله على راتبه لشهرين متتاليين، بعدما كانت في القانون الأول تصل لمدة 3 أشهر.

وتضمن القانون الجديد بندين هما:

- يمكن لأي لاعب في الدوري الممتاز سواء كان لاعب محلي أو محترفا، فسخ تعاقده مع ناديه في حالة مرور شهرين، دون الحصول على مستحقاته.

- لا يُسمح للاعب بطلب فسخ تعاقده مع النادي، في حالة عدم المشاركة في المباريات، وذلك في حالة حصوله على مستحقاته بانتظام، بينما كانت اللائحة القديمة تنص على أحقية اللاعب في فسخ تعاقده، إذا لم تتجاوز نسبة مشاركته مع النادي 10% في موسم واحد.

ومن الجدير بالذكر أن اللاعب قد كتب أمس الأحد، عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا:" تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد وذلك لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر او اثنين، أشكر الجماهير الكبيرة على مساندتها وحظ موفق لأصحابي وأخواتي".
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