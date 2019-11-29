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«يلا شوت الجديد» NOW AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:58 م
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بوابة الفجر
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تستعد الجماهير لمباراة الاهلي المصري ضد النجم الساحلي التونسي في بث مباشر لنقل ماتش الأهلي والنجم الساحلي مباشر يقدم موقع يلا شوت مساحات اليوم مباراة الأهلي والنجم الساحليبث مباشر اليوم 2019/11/29 دوري أبطال أفريقيا يستعد فريق النجم الساحلي ضد الأهلي مباشر اليوم لمواجهة فريق الأهلي في المباراة التي يقام فيها ماتش الأهلي والنجم الساحلي ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب مصطفى بن جنات حيث يعيش فريق الأهلي حالة من الإنتعاش بسبب الأداء المتميز الذي يظهر بها خلال الفترة الماضية بسبب خدمات المدرب السويسري رينيه فايلر الذي ساهم في تطوير أداء الفريق ولم يتعرض إلى الخسارة على المستوى المحلي والإفريقي أما عن فريق النجم الساحلي الذي يستعد لمواجهة غريمه وهو في حالة من الإحباط بسبب النتائج السيئة التي يحصدها الفريق خلال الفترة الماضيةبعد تعيين المدرب خوان كارلوس جاريدو كمدرب جديد خلال الشهر الماضي حيث كان خوان مدربا للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية حيث يحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب بعد أن تمكن من تحقيق الفوز خلال مباراة الجونة بـ 4 أهداف مقابل لا شئ ويسعى الفريق أن يحقق نتيجة إيجابية تمكنه من الحفاظ على صدارة الجدول والتأهل إلى الدور القادم من البطولة.

ماتش الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر النجم الرياضي الساحلي Vs الأهلي. البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات – الجولة الأولى). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : مصطفى بن جنات . المعلق : محمد بركات . موعد المباراة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

ماتش الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر فريق النجم الساحلي الذي يستعد لمواجهة غريمه وهو في حالة من الإحباط بسبب النتائج السيئة التي يحصدها الفريق خلال الفترة الماضيةبعد تعيين المدرب خوان كارلوس جاريدو كمدرب جديد خلال الشهر الماضي حيث كان خوان مدربا للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية حيث يحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب بعد أن تمكن من تحقيق الفوز خلال مباراة الجونة بـ 4 أهداف مقابل لا شئ ويسعى الفريق أن يحقق نتيجة إيجابية تمكنه من الحفاظ على صدارة الجدول

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