محافظ القليوبية الجديد يكشف عن رسالة الرئيس السيسي له (اعرف التفاصيل)









أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الجديد، أن اختياره محافظا للقليوبية جاء نتيجة ثقة القيادة السياسية خلال الفترة الماضية من خلال العمل على أرض الواقع.وأشار الهجان، في أولى تصريحاته الصحفية، إلى أن توجيهات القيادة السياسية خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تمثلت في العمل على تقديم خدمة لائقة للمواطن على أرض الواقع، فضلًا عن العمل على محاربة الفساد والاهتمام بمستوى النظافة وتقديم خدمة صحية أفضل مع العمل على إعادة ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي.كان الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية الجديد، قد أدى اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.