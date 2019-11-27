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عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
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أسماء الوزراء والمحافظين الجدد
أسماء الوزراء والمحافظين الجدد
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حالة من الترقب والانتظار، تشهد محافظات جمهورية مصر العربية، بعد الآنباء المؤكدة خلال الساعات الأخيرة بحركة تغيير وزراء ومحافظين، وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالتعديلات الحكومية الجديدة.

وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي كافة التعديلات الحكومية سواء في الوزرات أو المحافظين وجاءت أبرز الأخبار كالآتي:

بالأسماء.. المحافظون الجدد ونوابهم المتوقع تعيينهم اليوم
"حلف اليمين اليوم الأربعاء"، هكذا أكدت مصادر لـ"الفجر"، بشأن حركة التغييرات المرتقبة في عدد من محافظات مصر، والتي شملت "الإسماعيلية، الإسكندرية، الغربية، البحر الأحمر، أسوان، سوهاج، والأقصر"، فضلًا عن تعيين عدد من نواب المحافظين في محافظات "الإسكندرية، الجيزة، وسوهاج".. (لمعرفة مزيد من التفاصيل بالأسماء اضغط هنا)


اليوم.. المحافظين الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس (تعرف عليهم)
وأوضحت مصادر مطلعة، أنه سيتم الإعلان عن حركة المحافظين الجدد ظهر اليوم، ويؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.. (لمعرفة التفاصيل اضغط هنا)

عاجل.. أسماء الوزراء والمحافظين الجدد (لحظة بلحظة)
عاجل بالأسماء.. حركة المحافظين ونوابهم كاملة قبل الإعلان الرسمي (مصادر)
وتوقعت مصادر، أن يتم الإعلان رسميا عن حركة المحافظين الجدد ظهر اليوم، على أن يؤدي المحافظين اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.. (لمعرفة الأسماء اضغط هنا)

عاجل بالصور.. نواب المحافظين الجدد قبل الإعلان الرسمي
كما يؤدي نواب المحافظين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم، ضمن حركة المحافظين الجديدة المقرر الإعلان عنها بعد قليل.. (لمعرفة أسماء نواب المحافظين اضغط هنا)


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