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عاجل.. كواليس وتفاصيل الساعات الأخيرة للمحافظين قبل حركة التعديلات الجديدة (أسماء ومعلومات وسيرة ذاتية)
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:49 م
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الفجر
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أدى 16 محافظا جديدا و13 نائبا للمحافظين، اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية.
وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي أبرز كواليس وتصريحات المحافظين بعد تجديد الثقة فيهم مرة أخرى، ولم يتم الإطاحة بهم في التعديلات الحكومية الجديدة، فضلًا عن المحافظين الجدد ونوابهم في باقِ الأقاليم، وإليكم التفاصيل:
أول تصريح من محافظ البحيرة بعد تجديد الثقة: "تكليف وليست تشريف" (صور)
تقدم اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، على تجديد الثقة فيه محافظًا، قائلًا: "إن هذه الثقة تكليف وليست تشريف وتضع على عاتقي مزيدًا من العبء وتحمل المسئولية"، مضيفًا أنه مستمر في دعم العمل والبناء لخدمة الوطن.. (التفاصيل كاملة من هنا)
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الجديد
مصدر لـ"الفجر": استدعاء محافظ قنا ترقبا لحركة المحافظين الجدد
قال مصدر مسؤول في تصريحات لـ"الفجر"، إن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، سافر إلى القاهرة أمس، عقب استدعاؤه في القاهرة.. (التفاصيل الكاملة من هنا)
"قلق وترقب واجتماعات".. الهدوء يسيطر على ديوان محافظة البحر الأحمر
وسادت حالة من القلق والترقب والهدوء التام داخل ديوان عام محافظة البحر الأحمر، مع اقتراب حركة المحافظين الجديدة وإعلانها رسميًّا خلال الساعات المقبلة، وتحديد مصير المحافظين ما بين الإبقاء على عدد منهم، وتعيين قيادات جديدة، وأيضا تغيير عدد كبير من نواب المحافظين.. (التفاصيل الكاملة من هنا)
تجديد الثقة في محافظ دمياط وتعيين نائبا جديدا
وترددت أنباء قوية صباح اليوم الأربعاء، عن تجديد الثقة في الدكتورة منال عوض محافظا، بعد أن كانت مرشحة لتولي منصب وزيرة البيئة.. (التفاصيل الكاملة من هنا)
بعد غياب المحافظ.. البحر الأحمر على صفيح ساخن قبل إعلان حركة المحافظين
وترقب وقلق وتبادل بعض الأسماء بين الوسط السياسي بمحافظ البحر الأحمر، قبل حركة المحافظين التي من المقرر إعلانها خلال ساعات.. (التفاصيل الكاملة من هنا)
ترقبا لحركة المحافظين.. محافظ الغربية يؤجل المجلس التنفيذي
وكشفت مصادر في ديوان عام محافظة الغربية، عن تأجيل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، المجلس التنفيذي وتواجده في الاستراحة في انتظار إعلان حركة المحافظين.. (التفاصيل الكاملة من هنا)
"مرعب الإخوان ومنصف الغلابة".. تعرف على محافظ الإسكندرية الجديد
تنشر بوابة الفجر، السيرة الذاتية للمحافظين الجديد الذين سيحلفون اليمين الدستوري خلال ساعتين، وكان اللواء محمد طاهر الشريف من المرشحين لمنصب محافظ الإسكندرية، حيث شغل منصب مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، قادمًا من مديرية أمن الإسكندرية في حركة تنقلات ضباط الشرطة 2019.. (التفاصيل الكاملة من هنا)
محافظ الغربية يجمع أغراضه من الاستراحة عقب تأكيد نبأ تعيين "رحمى" خلفا له
كما كشفت مصادر في ديوان عام محافظة الغربية، أن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية سابقا يجمع أغراضه من الاستراحه عقب تأكيد نبأ تعيين الدكتور طارق راشد رحمى خلفا له.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)
نظرا لمرضه.. عمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر خلفا لأحمد عبد الله
قالت مصادر مطلعة إنّ اللواء عمرو حنفي، أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظا للبحر الأحمر خلفا للواء عبد الله محافظ البحر الأحمر الحالي.. (لمعرفة مزيد من التفاصيل اضغط هنا)
ديوان عام محافظة الدقهلية
بعد عام ونصف.. شاروبيم يغادر محافظة الدقهلية في حركة المحافظين ٢٠١٩
وغادر محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم محافظة الدقهلية، اليوم، تزامنا مع حركة المحافظين ٢٠١٩ والتي شملت رحيله بعد عام ونصف تولي خلالها مقاليد الدقهلية.
تولى المنصب 14 شهرا.. آخر قرارات محافظ بني سويف قبل الحركة الجديدة
أكدت مصادر مطلعة، أن حركة تغيير المحافظين تشمل 16 محافظة، من بينهم المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الذي تولى منصبه منذ 14 شهرًا، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية أغسطس 2018.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)
قبل إعلان الحركة.. محافظ بني سويف يتغيب عن استقبال رئيس حماية المستهلك
وتغيب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء عن استقبال الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك أثناء زيارته للمحافظة وذلك لعقد اليوم المفتوح لحل مشاكل أهالي المحافظة والتي يطلقها جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى وخدمة أبناء محافظة بنى سويف بكافة المدن والقرى وتوابعها والتعامل مع كافة شكواهم المتعلقة بالمنظومة الاستهلاكية سلع أساسية وتموينية،أجهزة كهربائية سيارات،خدمات: غاز طبيعي،كهرباء، مياه، اتصالات.. (لمعرفة التفاصيل اضغط هنا)
رحيل "عباس" وتعيين "الشهاوي" بدلاً منه محافظًا للمنوفية
كما توقعت مصادر مطلعة، أن يتم الإعلان رسميا عن حركة المحافظين الجدد ظهر اليوم، على أن يؤدي المحافظين اليمين الدستورية أمام الرئيس.. (لمعرفة التفاصيل اضغط هنا)
مصدر: تعيين الداودي محافظا لقنا خلفا للهجان (السيرة الذاتية)
قال مصدر مسؤول في تصريحات لـ"الفجر"، إن هناك معلومات مؤكدة عن تعيين أشرف غريب الداوودي، محافظا لقنا ونقل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، وتعيينه محافظا للقليوبية.. (لمعرفة التفاصيل اضغط هنا)
محافظة الفيوم
مصدر لـ"الفجر": الدكتور أحمد الأنصاري محافظا للفيوم
كما كشفت مصادر مطلعة لـ"الفجر"، اليوم الأربعاء، عن الاستقرار على عدة أسماء في حركة المحافظين الجدد، والتي من المنتظر أن تعلن أسماؤهم خلال ساعات قليلة قادمة، والتي يؤدي فيها المحافظون اليمين القانونية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن الأسماء التي تم الاستقرار عليها، هى تعيين الدكتور أحمد الأنصاري محافظا للفيوم خلفا للواء عصام سعد، محافظ الفيوم، ضمن حركة موسعة تشمل أكثر من 10 محافظين والتي من المزمع إعلانها اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)
محافظ الشرقية عن حركة المحافظين: الكل شغال في خدمة الوطن
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه مستمر في مهام منصبه محافظًا للشرقية والإقليم.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)
"الفجر" تكشف أسباب الإطاحة بمحافظ الغربية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بتعيين اللواء هشام السعيد محافظا للغربية، وذلك في 30 سبتمبر 2018، خلفا للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية السابق.. (التفاصيل الكاملة من هنا)
محافظة البحر الأحمر
أسباب استبعاد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر من حركة المحافظين
وغاب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ما يقرب شهرين عن إدارة المحافظة، عقب تعرضه لوعكة صحية منذ اجتماع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالمحافظين، في مدينة بورسعيد.. (لمعرفة التفاصيل الكاملة اضغط هنا)
محافظ القليوبية عن توليه منصب وزاري: 'كفاية كدا'
وعلق الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، على سؤال الصحفيين على هامش مشاركته في المؤتمر الثامن لكلية طب بنها، عن حقيقة توليه منصب وزاري في التعديلات الوزارية الجديدة، قائلًا: "كفاية كدة خلينا نرجع شغلنا".. (لمزيد من التفاصيل عن الخبر اضغط هنا)
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