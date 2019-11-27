عاجل.. كواليس وتفاصيل الساعات الأخيرة للمحافظين قبل حركة التعديلات الجديدة (أسماء ومعلومات وسيرة ذاتية)

أدى 16 محافظا جديدا و13 نائبا للمحافظين، اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية.





وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي أبرز كواليس وتصريحات المحافظين بعد تجديد الثقة فيهم مرة أخرى، ولم يتم الإطاحة بهم في التعديلات الحكومية الجديدة، فضلًا عن المحافظين الجدد ونوابهم في باقِ الأقاليم، وإليكم التفاصيل:



