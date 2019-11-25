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كشاف الفجر الرياضي.. 6 أسماء مرشحة للتألق في "خليجي 24"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:50 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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 دائمًا ما تشهد بطولات كأس الخليج ظهور بعض المواهب التي لطالما خطفت الأنظار بل وكانت الوقت المناسب لبعض اللاعبين من أجل كتابة شهادة ميلاد لهم خلال مسيرتهم الكروية .

 

وتنطلق يوم غداً بطولة خليجي 24 في قطر 2019 والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 ديسمبر وتبدأ توقعات النقاد والمحللين بميلاد الكثير من النجوم المرشحين للتألق ولتقديم نفسهم بصورة تليق بهم .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على أبرز الأسماء المنتظر تألقها في بطولة كأس الخليج القادمة .

 

السعودي سلمان الفرج

 

البداية مع نجم المنتخب السعودي سلمان الفرج الذي يعتبر من أهم اللاعبين في قائمة المملكة العربية السعودية وصاحب أداء مميز للغاية مع فريقه الهلال حيث قاده في الايام الماضية للحصول على لقب بطولة دوري أبطال آسيا .

 

يمتلك الفرج الكثير من الخبرات العالية ودائماً ما يؤدي بصورة متميزة على المستوى الهجومي ويعتبر حلقة الوصل التي تجمع بين خط الدفاع وخط الهجوم وبمثابة الرئة والمحرك الرئيسي لفريقه ومنتخب بلاده .

 

الإماراتي علي مبخوت

 

يبرز إسم الدولي الإماراتي علي مبخوت ضمن أبرز الأسماء المرشحة للتألق في البطولة وتكمن نقطة القوة في أداء مبخوت أنه قادر على التسجيل من أنصاف الفرص.

 

ويعيش اللاعب خلال الفترة القليلة الماضية فترة تألق مع منتخب بلاده نجح خلالها في تسجيل أربعة أهداف في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا .

 

العماني المنذر ربيع

 

ثالث الأسماء المتوقع لها التألق اللاعب العماني المنذر ربيع واحد من المواهب الشابة في القارة الآسيوية والذي يلعب في فريق الكرة الأول بنادي ظفار العماني ونجح في أن يحجز لنفسه إسم في تشكيلة منتخب بلاده الأساسية .

 

ونجح اللاعب في تسجيل ثلاثة أهداف في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا وكأس العالم ويدخل البطولة مع منتخب بلاده للحفاظ على اللقب الذي حققه منتخب عمان في 2017 .

 

الكويتي يوسف ناصر

 

هداف فريق نادي الكويت الكويتي نجح في الظهور على الساحة الآسيوية بصورة مثالية ويعول عليه الكثير من النقاد والمحللين لأن يكون واحد من أفضل اللاعبين في البطولة.

 

ويمتلك اللاعب الكثير من المقومات التي تؤهله للظهور بصورة مشرفة ويقدم مستويات رائعة في المباريات التي شارك بها مؤخراً.

العراقي مهند علي

 

مهند علي واحد من اللاعبين الذين تألقوا في بطولة كأس آسيا الماضية ويعتبر واحد من أبرز لاعبي المنتخب العراقي وبعد البطولة الماضية أصبح اللاعب مطمع للكثير من الأندية الأوروبية .

 

القطري أكرم عفيف

 

آخر الأسماء المرشحة للتألق في البطولة القطري أكرم عفيف الذي نجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في آسيا العام الجاري وله الدور الأبرز في حصول منتخب بلاده على لقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ العنابي .

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الكلمات المفتاحية

دورى ابطال اسيا خليجي 24 بطولة خليجي 24

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