قطر تخشى " 15 لعنة " لصاحب الأرض في بطولات كأس الخليج

يخشى العنابي القطري لعنة أصحاب الأرض والجمهور قبل إنطلاق بطولة كأس الخليج التي تقام يوم غداً الثلاثاء السادس والعشرين من شهر نوفمبر حيث لم تقدم الأرض لأصحابها خلال النسخ الماضية اللقب سوى في ثمانية مناسبات فقط.

في الوقت الذي إستعصيت فيه البطولة على أصحابها خلال خمسة عشر نسخة وهو الأمر الذي يخشاه المنتخب العنابي القطري الذي حصد اللقب في ثلاثة مناسبات من قبل بعد التتويج عام 1992 و2004 وحصدت اللقب خارج أرضها عام 2014 بالرياض .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز البطولات التي إستعصيت على المنتخبات أصحاب الأرض والجمهور .

الأرض تستعصى على أرضها

رفضت الأرض تتويج أصحابها خلال خمسة عشر نسخة من ثلاثة وعشرين لٌعبت حتى الآن حيث كانت أبرز المنتخبات التي لم تنجح في الفوز بالبطولة على أرضها كالآتي :-

البحرين : فشل في الحصول على اللقب خلال أربعة نسخ إستضافت فيها البطولة أعوام 1986 ، 1997 ، 1998 ، 2013 .

الإمارات : فشل المنتخب الإماراتي في الحصول على اللقب خلال نسختين من ثلاثة أقيمت على أرضها فخسرت أعوام 1982 و 1994 وحصل على اللقب عام 2007 .

سلطنة عمان : إستضافت البطولة في ثلاثة نسخ حصدت اللقب في نسخة عام 2009 وفشلت في الحصول على اللقب في نسختي 1984 ، 1996 .

إستثناءات

حصل صاحب الأرض والجمهور على اللقب في ثمانية نسخ على النحو التالي :-

الكويت عام 1972 ، 1990 ، 1979.

قطر 1992 ، 2007 .

السعودية 2002 .

الإمارات 2007.

عمان 2009.





ليبقى السؤال الأبرز هل ينجح المنتخب القطري في حصد اللقب أم سينضم لمنتخبات أًصحاب لعنة الأرض والجمهور ؟