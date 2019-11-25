كأس الخليج.. تاريخ من الإنسحابات والتهديدات

يترقب الجمهور العربي يوم غداً الثلاثاء لمتابعة إنطلاق بطولة خليجي 24 والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من السادس والعشرين من شهر نوفمبر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على تاريخ البطولة الذي عانى من الإنسحابات الكثيرة والتهديدات التي أطلقتها بعض المنتخبات بشأن خوضها لغمارها .

بطولة عام 1972

البداية مع نسخة 1972 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية وشارك بها خمسة منتخبات وهي السعودية والكويت بالإضافة إلى الإمارات وقطر والبحرين وشهدت أول حالة إنسحاب من جانب المنتخب البحريني أثناء مباراة السعودية .

حيث تقدم الخضر بهدفين لهدف واحد قبل أن يقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعبين من المنتخب البحريني وهما حارس المرمى يوسف المالكي والمدافع جاسم محمد الأمر الذي دفع الجمهور البحريني لمطالبة اللاعبين بالإنسحاب وهو ما حدث بالفعل وألغيت نتائجه من البطولة .

بطولة عام 1976

ثاني الأزمات التي لاحقت بطولات كأس الخليج كانت في العام 1976 حينما هددت المنتخبات المشاركة بالاستبعاد بعد أن قام المنتخب القطري مستضيف البطولة بتجنيس اللاعب المصري حسن مختار واللبناني جمال الخطيب.

وبعد إحتجاج المنتخبات المشاركة بالانسحاب من البطولة رد المنتخب القطري انه سينسحب هو الآخر والبطولة سيتم إلغائها إلا أن المنتخبات المشاركة كانت هي الاقوى حيث قام العنابي بإلغاء تجنيس الثنائي لتقام البطولة في موعدها .

بطولة عام 1982

إشتد الصراع بين إثنين من المنتخبات المشاركة في البطولة وهم المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي في الجولة الاخيرة حيث كان المنتخب الأزرق يتصدر برصيد ثمانية نقاط فيما كان المنتخب العراقي في المركز الثاني بفارق نقطة يتيمة.

وقبل لقاء الكويت والعراق الحاسم قرر المنتخب العراقي الإنسحاب من البطولة بقرار من الرئيس الراحل صدام حسين على الرغم من المحاولات العديدة لإقناعهم بالعدول عن القرار لكن جميع المحاولات باءت بالفشل .

بطولة عام 1990

شهدت النسخة العاشرة من البطولة والتي أقيمت في الكويت قرار إنسحاب المنتخب السعودي قبل إنطلاق البطولة والسبب في ذلك التميمة الخاصة بها والتي حملت الكثير من الأسباب السياسية .

وإنضم المنتخب العراقي لقرار السعودية وبرر في ذلك التحيز ضد منتخب أسود الرافدين من جانب التحكيم ضد المنتخب الإماراتي والتي إنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين .

بطولة العام 1992

بسبب الحرب الخليجية الثانية قامت اللجنة المنظمة للبطولة بمنع المنتخب العراقي من المشاركة في البطولة قبل أن يعود للمشاركة في بطولة كأس الخليج 2004 .

بطولة العام 2019

وقبل إنطلاق البطولة الحالية هددت المنتخبات الثلاثة السعودية والإمارات والبحرين بمقاطعة البطولة لأسباب سياسية قبل أن يتراجعوا عن الإنسحاب .