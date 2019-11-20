زراعة الشعر بالاقتطاف FUE | معلومات هامة للمقبلين على إجراء تلك العملية

يصاب العديد من الرجال والنساء أيضًا بالصلع والتعرض لتساقط الشعر بنسبة كبيرة، ما سيبب لكم الإحراج ويؤثر على ثقتكم بأنفسكم، ويلجأ العديد من الأشخاص إلى عمليات زراعة الشعر، واليوم سنستعرض لكم خلال السطور التالية كل ما ترغبون معرفته عن زراعة الشعر بالاقتطاف FUE.

ما هي عملية زراعة الشعر بالاقتطاف FUE؟ تُعد زراعة الشعر بالاقتطاف (Follicular Unit Extraction) أو ما يعرف بـ FUE، هي التقنية الأحدث التي يتم العمل بها في الفترة الحالية، والأكثر تطورًا في علم التجميل، ويتم فيها الاستعانة بجهاز يقوم بسحب شعرة واحدة من جذورها مع البصيلة لزرعها بطريقة مباشرة في الجزء المطلوب.

حيث بدأ استخدام زراعة الشعر بالاقتطاف FUE في تركيا من فترة كبيرة، حيث كانت من أول الدول التي اهتمت بتطبيق هذه الطريقة الجراحية والعمل على تطويره.





ماذا تفعله تقنية زراعة الشعر بالاقتطاف FUE تتركز تقنية زراعة الشعر بالاقتطاف FUE على استخراج جذور الشعر باستخدام أدوات مخصصة ومصممة لذلك، حيث تقوم أخذ جذور الشعر من المناطق المانحة، وأهم ما مميزات هذه التقنية أنها لا تترك أية خطوط أو شقوق كما تفعله تقنية الشريحة FUT، بالإضافة إلا إنها لا تُسبب أية آلام، والشفاء الكامل يكون عادة في خلال 7 أيام من بعد إجراء العملية.

حيث أن تقنية زراعة الشعر بالاقتطاف FUE لا تقتصر على إزالة أي نوع من أنسجة فروة الرأس، وهذا معناه أنه لن تكون هناك أي ضمادات أو خيوط جراحة بسبب عدم وجود ندبات أو جروح، مثلما تسببه تقنية الشريحة FUT، حيث تتم إزالة الجذور واحدة تلو الأخرى من المنطقة المانحة وتحت التخدير الموضعي، وتعتبر آثار تقنية الاقتطاف عبارة عن جروح صغيرة جدًا تلتئم سريعًا، وبعدها تكون الآثار ندوب مجهرية تبدو كالنقاط وهي غير مرئية للعين وتختفي تحت الشعر.

مميزات زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف FUE تعد زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف FUE لها مميزات عديدة، حيث أن أثبتت الأبحاث والدراسات العالمية أن زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف FUE تتسم بمميزات عديدة جعلت أكثر المراكز الطبية الشهيرة تعتمدها بدلًا من تقنية الشريحة FUT، وتتمثل مميزات زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف FUE، فيما يلي:

- أنها لا تحتاج إلى خياطة جراحية ولا يتم استخدام المشرط الطبي فيها.

- هي آلية تمكن الطبيب المختص من زراعة كمية أكبر من بصيلات الشعر.

- لا تترك آثارا أو ندبات ظاهرة.

- تعد سهلة وبسيطة مقارنة بتقنية الشريحة.

- تعطي نتائج طبيعية أكثر.

- فترة التماثل للشفاء قليلة.

- نسبة نجاح هذه التقنية عالية.



المرشحون لعملية زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف FUE

- شخص بالغ يتمتع بحالة صحية وجسدية جيدة.

- لا يعاني من أمراض تسبب تساقط الشعر ولا من أي عدوى نشطة في فروة الرأس.

- من غير المدخنين.

- لا يتناول علاجات كيماوية تسبب تساقط الشعر.

- يتبع نمط حياة صحي وسليم.

ملحوظة هامة.. هناك صفة هامة جدًا على المريض مناقشتها مع الطبيب المُختص، فإذا كان شعرك يتساقط نتيجة الإصابة بالأنيميا أو عدم اتباع نظام حياة صحي، وهذه أمور يعود فيها شعرك للتساقط مرة أخرى.

خطوات إجراء عملية زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف FUE

التحضير للعملية تستغرق هذه المرحلة ما يقارب 60 دقيقة، ويتم فيها رسم خط الجبهة وذلك في حالة (زراعة شعر الرأس)، أو تحديد أماكن الزراعة في حالة زراعة شعر الذقن أو الحاجبين أو الشارب، وبيتم التقاط صورة للمريض لمقارنة النتائج قبل العملية وبعدها.

الاقتطاف FUE ويتم في هذه المرحلة حصاد بصيلات الرأس من خلف الرأس أو من أي منطقة أخرى من الجسم، بحيث تكون خصائص الشعر وشكله مناظر لبصيلات المنطقة المرغوب زراعة الشعر فيها، وتتم هذه التقنية بصورة يدوية أو باستخدام روبوتات حصاد الشعر المتطورة، وتستغرق هذه المرحلة ما يقارب 3 ساعات ويعقبها استراحة قصيرة.

فتح القنوات يتم في هذه المرحلة إعداد قنوات في فروة الرأس وتجهيزها لزراعة البصيلات تحت تخدير موضعي "البنج"، هذه المرحلة هي أطول مراحل الزراعة وتستغرق حوالي 5 ساعات في المتوسط.

غرس البصيلات المقتطفة تستغرق هذه المرحلة حوالي 3 ساعات أخرى، وفيها تتم زراعة بصيلات الشعر وتوزيعها لتغطي المنطقة المرغوبة وتمنحك النتائج المرجوة.



مراحل زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف FUE تحتاج عملية زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف FUE إلى 9 ساعات، تتخللها فترات راحة وتتم العملية وفقًا للخطوات التالية:

- الاطلاع على الفحوصات والتحاليل المطلوبة من قبل الطبيب المتخصص للتأكد من مناسبة المريض لإجراء عملية زراعة الشعر دون حدوث أي مضاعفات صحية.

- توفير جلسة مناقشة بين الطبيب والمريض يتم فيها مناقشة تفاصيل ومراحل العملية والشكل النهائي بعد العملية.

- تجهيز المريض من خلال تحديد المنطقة المراد زراعتها.

- تخدير فروة الرأس تخديرًا موضعيًا لتجنب الشعور بالألم.

- يقوم الطبيب المختص باقتطاف البصيلات من المنطقة المانحة باستخدام أدوات دقيقة للغاية بشكل موزع ودقيق حتى لا تتأثر شكل المنطقة المانحة.

- يتم وضع البصيلات التي تم اقتطافها في محلول خاص بهدف الحفاظ على نشاطها الحيوي وخصوبتها.

- يتم فتح قنوات في الأماكن المصابة لزرع البصيلات بها بدقة وعناية بحيث تتيح للبصيلة النمو في نفس اتجاه الشعر الأصلي وبالتالي تكون النتيجة طبيعية تمامًا.

- زرع البصيلات في المناطق التي تم فتح قنوات بها ومن ثم تضميدها لوقايتها من الإصابة بأي نوع من العدوى.

- إعطاء المريض ما يناسب من المسكنات ومضادات الالتهاب والمضادات الحيوية.

- ينصح الطبيب مريضه بعدد من التعليمات اللازم إتباعها بدقة لفترة معينة وذلك لضمان نمو البصيلات المزروعة بصورة تدريجية وطبيعية وعدم تعرضها لأي نوع من الانتكاسات.



نصائح إرشادات قبل الخضوع لعملية زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف FUE - التوقف نهائيًا عن التدخين قبل زراعة الشعر وأثناء فترة التعافي.

- تجنب تناول الأدوية التي تتسبب في سيولة الدم مثل "الأسبرين" لتجنب خطر التعرض لنزيف.

- تجنب تناول المشروبات الكحولية والكافيين.

- التأكد من نظافة فروة الرأس وغسلها وتجفيفها جيدًا قبل الخضوع لزراعة الشعر.

- تجنب وضع مستحضرات التجميل أو الكريمات على الشعر قبل زراعة الشعر.

- ويصف الطبيب بعض التحاليل والفحوصات التي يجب القيام بها قبل زراعة الشعر، وقد يغير بعض الأدوية والعقاقير التي تتناولها قبل زراعة الشعر.



الآثار الجانبية لعملية زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف FUE

الشعور بالآلام من المتوقع أن يشعر المريض ببعض الآلام بعد إتمام عملية زراعة الشعر، وهذه الآلام تكون نتيجة زوال تأثير المخدر وحقن التخدير، ويمكن التغلب على هذه الآلام ببعض المسكنات التي يصفها الطبيب المختص.

ترقق الشعر من الممكن أن يشعر المريض بتررق الشعر وسقوطه في الشهور الأولى بعد إجراء عملية زراعة الشعر، لكن لا داعي للقلق سينمو الشعر مرة أخرى بعد عدة أشهر، يجب فقط متابعة الطبيب والحرص على اتباع تعليماته بعد زراعة الشعر.

التورم والانتفاخ ويعتبر التورم والانتفاخ من الأعراض الشائعة التي تحدث بعد زراعة الشعر، و قد يحدث في المناطق التي تم زراعة الشعر فيها، ويزول التورم والانتفاخ بعد مدة قصيرة، حيث يمكنك عمل بعض الكمادات الباردة على الجبهة مع تجنب المناطق التي تم زراعة الشعر فيها.

الخُراجات والخُراجات أيضًا من الأعراض شائعة الحدوث أثناء زراعة الشعر، قد تظهر بعض الخراجات في المناطق التي تم زراعة الشعر فيها لكنها تزول بعد مدة قصيرة، كل ما عليك فعله في هذه الحالة تجنب "حك" هذه المناطق، وقد يصف الطبيب الخاص بك بعض الأدوية للتخلص منها.

الشعور بالحكة وارد بنسبة كبيرة أن يعشر المريض بالحكة في المناطق التي تم زراعة الشعر فيها، ويتم بعد ذلك التخلص منها ببعض مضادات "التحسس" التي يصفها الطبيب.

النزيف نادرًا ما يحدث النزيف وإن حدث سيكون بسيط في المنطقة المانحة التي تم اقتطاف الشعر منها، ويعالج الطبيب هذه المشكلة فورًا ببعض الضمادات وبعض الأدوية التي توقف هذا النزيف.

الحازوقة (الزغطة) وتعد الحازوقة من الأعراض التي لم يتوصل الأطباء لسبب مؤكد لحدوثها، لكنها تحدث أحيانًا لنسبة قليلة من المرضى، وقد يصاب المريض بالحازوقة لكنه يزول بعد عدة أيام.

التخدر إحدى الأعراض أيضاً هي شعور المريض بالتخدر في المناطق التي تم زراعة الشعر فيها، يزول هذا الشعور بعد فترة قصيرة.

