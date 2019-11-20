زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI | دليلك الكامل عن هذه العملية .. المميزات والعيوب والاسعار

* ما هي عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI؟

* تستخدم تقنية زراعة الشعر DHI في هذه الحالات * مميزات زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI * عيوب زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI * المرشحون لإجراء عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI * خطوات عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI * مرحلة ما قبل عملية زراعة الشعر بتقنية DHI * نصائح قبل إجراء عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI * التحاليل اللازمة قبل إجراء عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI * التخدير الموضعي خلال عملية زراعة الشعر بتقنية DHI * نصائح ما بعد إجراء زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI * نتائج تقنية DHI لزراعة الشعر * ما هو عدد الشعر الممكن زراعته على مدى الحياة؟ * سعر عملية زراعة الشعر بتقنية DHI في مصر وبعض الدول





يتعرض الشعر إلى الكثير من العوامل التي تسبب الضرر إليه، حيث أن يعتبر الشعر من علامات الجمال الأساسية بالنسبة للرجال والنساء، وكثيرًا ما تعاني النساء نتيجة اضطراب الحالة النفسية أو الهرمونات من مشكلة تساقط الشعر، وسنستعرض لكم في السطور التالية كل ما ترغبون معرفته عن زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI.









* ما هي عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI؟

تعد عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI هي استكمال وتعديل وتطوير لزراعة الشعر بتقنية "FUE"، وهي تعتمد على فصل شريحة صغيرة للغاية من خلال جهاز مخصص يسمى " قلم تشوي"، وتعمل على زرع بصيلات الشعر واحدة تلو الأخرى في المنطقة التي تعاني من تساقط الشعر لتغطيتها، حيث يتم وضع كل بصيلة من الشعر في اتجاه معين، والتي تعطي نتائج تصل إلى 100% من النتائج الطبيعية للشعر، وكلمة " DHI" وهي اختصار لمصطلح "Direct hair implantation".

وتعتبر هذه التقنية أحدث ما توصل إليه علم الطب التجميلي وجراحة التجميل، والبعض اعتبرها تقنية بديلة للجراحة، وقد حلت تقنية DHI لزراعة الشعر مشكلة الصلع لدى العديد ممن كانوا يعانون من تساقط الشعر.







* تستخدم تقنية زراعة الشعر DHI في هذه الحالات : - علاج داء الثعلبة إن كانت الحالة القابلة لزرع الشعر.

- تكثيف الشعر وتضييق الجبهة فقط (من الأمام فقط) لدى الرجال والنساء من خلال زراعة الشعر بدون حلاقة.

- زراعة اللحية و الشارب.

- زراعة الحواجب.









* مميزات زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI - حققت تقنية DHI لزراعة الشعر حلم للراغبين في زراعة الشعر من علاج الصلع أو خفة الشعر، دون التعرض لمضاعفات الجراحة التقليدية لزراعة الشعر.

- هناك عدد من الأشخاص لا تناسبهم عمليات أخرى من زراعة الشعر مثل ( FUE - FUT )، نتيجة نقص وضعف البصيلات الشعرية في المنطقة المعطية وعدم كفايتها، فعملية DHI تناسب تلك الشريحة من المرضى.

- لا تزيد فترة النقاهة عن أسبوع، وكذلك عدم الحاجة لنظام عناية معقد بعد العملية حيث يمكنك العودة لممارسة عملك بصورة طبيعية بعد العملية مباشرة.

- ما يُميز زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI عن غيرها من التقنيات الأخرى انخفاض تكلفتها نسبيًا إذا ما تمت مقارنتها بتكلفة التقنيات الأخرى.

- لا يعتمد نجاح تقنية DHI لزراعة الشعر على حالة الجلد سواء في المنطقة المستقبلة أو المنطقة المعطية.

- ارتفاع نسبة نجاح تقنية DHI لزراعة الشعر، حيث أن لم تسجل حتى الآن أية مضاعفات أو فشل نتيجة إجراء زراعة الشعر باستخدام تقنية أقلام تشوي، في آمنة بنسبة 100%.

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- يمكن استخدام تقنية DHI لزراعة الشعر علاج فقدان الشعر نتيجة الصلع الوراثي أو نتيجة تساقط الشعر، وكذلك في حالات فقدان الشعر نتيجة الحروق والجروح.

- يمكن استخدام زراعة الشعر تقنية أقلام تشوي DHI في مناطق أخرى غير الرأس كالوجه والحاجبين والشارب.

- فرصة حدوث الالتهاب والعدوى قليلة للغاية في حالة زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI إذا ما تمت مقارنتها بالالتهابات الناتجة عن زراعة الشعر بالتقنيات الأخرى.

- لا تترك عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI أية آثار في المنطقة المانحة وتنغرس بلطف في المنطقة المستقبلة.



* عيوب زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI - تحتاج تقنية أقلام تشوي (Choi Pen Implanter) إلى خبرة عالية من طبيب زراعة الشعر مما يزيد من تكلفة زراعة الشعر DHI.

- تقنية DHI لا يمكنها زراعة أكثر من 3000 بصيلة شعر بالجلسة الواحدة، وذلك لبطئ تنفيذ الزراعة بها، فإن رغب الشخص بعدد أكبر أو بالحصول على شعر كثيف فيتطلب ذلك جلستين، ولكن بشرط أن يكون الفارق بينهما 15 يوم على الأقل .

- التهاب وعدوى في المنطقة المستقبلة.

- تجمع دموي في مناطق زراعة الشعر.

- تغير الإحساس في المنطقة التي تمت زراعتها.

- موت الأنسجة وتعفنها نتيجة ضعف الإمداد الدموي وقلة الاكسجين.



* المرشحون لإجراء عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI - تلك العملية لا تحتاج لشروط صعبة تقف أمام الراغبين بالقيام بها، فلا تتوقف على سن معين، فهي آمنة جدًا على مختلف الأعمار، لا تسبب فقد كميات كبيرة من الدم، لكن يجب على المريض أن يتمتع بصحة جيدة، وألا يكون مصابًا بأية أمراض مزمنة.

- تناسب عملية رزاعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI الذين تعرضوا لحروق أو أية حوادث تصيب الجلد، حيث أن تكون أنسجة المنطقة المطلوب زراعة الشعر بها متهتكة،

- وتناسب تلك العملية من يعانون من ضعف الشعر أو نقصه فى المنطقة المانحة، لأن عدد البصيلات الممنوحة هو نفسه عدد البصيلات المزروعة، كذلك فالذين يعانون من مرض السكري، نقص المناعة، أو سيولة الدم تناسبهم زراعة الشعر بتقنية DHI.

- بعد استخدام تقنية DHI لزراعة الشعر تحصل على نتيجة رائعة تشبه الطبيعي بنسبة 100%، حيث ينمو الشعر المزروع بصورة طبيعية ويمكنك قصة وتصفيفه كما شئت.

- تتم عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI دون الحاجة لحلق الشعر، لذلك فهي أنسب عمليات زراعة الشعر بالنسبة للنساء، وكذلك تتم الزراعة بدون استخدام أي مشرط جراحي، فبالتالي لا يحدث نزيف نتيجة نزع البصيلات لذلك فهي مناسبة لمرضى السكري ومن يعانون من سيولة الدم.









* خطوات عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI

- تتم عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI من خلال التخدير الموضعي (البنج)، ويمكن للمريض أن يسترخي في ذلك الوقت.





- يتم رسم خط عمودي من القناة السمعية الخارجية في المنطقة المانحة، والذي يجب أن يحدد الحدود الأمامية الآمنة من المنطقة المانحة ويكون عرضها من 6.5 إلى 7 سم، وتضيق أكثر بالتحرك إلى الخلف.





- يتم استخراج بصيلات الشعر من المنطقة المانحة باستخدام مخصصة لذلك، ويكون يكون قطرها 1 ملم أو أقل، وتتم عملية الغرس من خلال إبر متنوعة الأحجام، حيث يتم تحميل طعوم الشعر في جهاز أو أداة الزرع، ليتم وضعها مباشرة على فروة الرأس في منطقة المتلقيةـ ولا تزيد مدة إجراء العملية عن 4 ساعات.









ملحوظة هامة.. قبل إجراء عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI لابد من استشارة الطبيب المختص حول إجراء العملية، و المشاكل الصحية التي تعاني منها، وهل يناسبك هذا النوع من العملية أم لا، ما هي توقعاته بالنسبة لحالتك، وسيقوم الطبيب بإعطائك خطة شاملة لسير العملية ونتائجها.





* مرحلة ما قبل عملية زراعة الشعر بتقنية DHI يتعين عليك قبل إجراء عملية زراعة الشعر بتقنية DHI البحث عن الطبيب الخبير والماهر، وعند زيارتك للطبيب أو إرسال الصور له مع بعض المعلومات عن حالتك، وأيضًا التاريخ المرضي له ولعائلته، ليتم فحص المشكلة والأسباب وراء فقدان الشعر.



* نصائح قبل إجراء عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI - للمدخنين يجب التوقف عن "التدخين" قبل العملية بأسبوعين على الأقل، أو سيخبركم الأخصائيون عن المدة المطلوبة.

- الامتناع عن تناول الأدوية المسيلة للدم كالأسبرين و غيره.

- الحصول على قسط جيد من الراحلة خلال الـ 24 ساعة السابقة للعملية.

- الابتعاد عند أي مجهود، وكذلك عن الأشياء المزعجة قبل عملية زراعة الشعر بيوم.

- شرب كميات كبيرة من الماء في صورته الأصلية، أو تناول العصائر و السوائل الأخرى.









* التحاليل اللازمة قبل إجراء عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI

- تحليل دم شامل.

- وظائف كلى و كبد.

- غازات الدم.

- مستوى السكر.

- تحاليل الفيروسات الكبدية.





* التخدير الموضعي خلال عملية زراعة الشعر بتقنية DHI يستلقى المريض على ظهره أو على بطنه ثم يقوم الطبيب بحقن المخدر في المنطقة الأمامية والخلفية، وذلك باستخدام الزيلوكين المختلط بالأدرينالين ليستمر مفعول المخدر لأطول فترة ممكنة.







* نصائح ما بعد إجراء زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI - تجنب الخروج في أشعة الشمس بعد العملية مباشرة أو خلال فترة النقاهة.

- التزم بوضعية النوم على الظهر أو البطن خلال اليوم الأول من إجراء العملية، وجعل الرأس مرفوعا بزاوية 45 درجة.

- الامتناع عن لمس أو حك فروة الرأس أو تعريضها لأي أذى.

- تنظيف فروة الرأس بالطريقة الصحيحة التي يتم تدريبك عليها الطبيب، وغسل الشعر وفقًا للجدول المحدد وبالطريقة المتبعة.

- عدم التعرض لظروف الجو السيئة بمختلف أنواعها خلال الأيام الأولى.

- الابتعاد مدة 3 أسابيع على الأقل عن ممارسة التمارين الرياضية والمجهود الزائد.

- الابتعاد عن التدخين خلال أول أسبوعين بعد إجراء عملية زراعة الشعر.

- الالتزام بجرعات الدواء التي يحددها لك الطبيب.

- الابتعاد عن أية مستحضرات عناية بالشعر غير تلك التي نصحك بها طبيبك المتخص.

- اللجوء إلى طبيبك الخاص فور ملاحظة أية مضاعفات أو ظهور مشاكل غير متوقعة.





* نتائج تقنية DHI لزراعة الشعر - تستطيع ترى النتائج النهائية في خلال عام كامل، بعد أن يكون الشعر قد مر بمراحل نموه الطبيعية.

- ستنمو الشعيرات المزروعة بشكل طبيعي، ولكن بشكل أبطأ مقارنة بالشعر الطبيعي.







* ما هو عدد الشعر الممكن زراعته على مدى الحياة؟ حوالى 7000 إلى 1100 شعرة وهذا يتوقف على المنطقة المانحة.



* سعر عملية زراعة الشعر بتقنية DHI في مصر وبعض الدول





سعر عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI في مصر:

تختلف تكاليف عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI في مصر حسب نوع الحالة وكفء الطبيب والمكان، وعمومًا تترواح التكلفة 1900 دولار تقريبًا.





سعر عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI في تركيا:

تكلفة عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI في تركيا حوالي 2000 دولار تقريبًا.





سعر عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI في أوروبا: تكلفة عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI في أوروبا حوالي 2600 دولار تقريبًا.

سعر عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI في أمريكا: تكلفة عملية زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI في أمريكا يتجاوز حاجز الـ 3100 دولار.















