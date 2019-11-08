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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:56 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 8/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 
أخبار عاجلة الآن || تركيا ستبدأ ترحيل سجناء تنظيم "داعش" إلى بلدانهم
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
نقلت وسائل الإعلام الحكومية، عن وزير الداخلية سليمان صويلو، قوله اليوم الجمعة، إن تركيا ستبدأ في إعادة مقاتلي تنظيم"داعش" الأسرى إلى أوطانهم اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || "السيستاني": قوات الأمن مسؤولة عن الحفاظ على السلمية 

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
نقلت وكالة رويترز الإخبارية، عن كبير رجال الدين الشيعة في العراق اليوم الجمعة، قوله إن الأمر متروك لقوات الأمن للتأكد من عدم انحدار الاحتجاجات إلى مزيد من العنف، وحث الحكومة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين في أقرب وقت ممكن.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الكونجرس يستدعي كبير موظفي البيت الأبيض
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن استدعاء لجان مجلس النواب الأمريكي، لميك مولفاني القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض؛ للإدلاء بشهادته في سلوك الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لمساءلته.


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