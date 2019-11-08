أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 8/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 8/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

نقلت وسائل الإعلام الحكومية، عن وزير الداخلية سليمان صويلو، قوله اليوم الجمعة، إن تركيا ستبدأ في إعادة مقاتلي تنظيم"داعش" الأسرى إلى أوطانهم اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.









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