Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكونجرس يستدعي كبير موظفي البيت الأبيض تمهيدًا لمساءلة ترامب

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:14 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن استدعاء لجان مجلس النواب الأمريكي، لميك مولفاني القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض؛ للإدلاء بشهادته في سلوك الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لمساءلته.

وذكر موقع بوليتيكو وصحيفة "واشنطن بوست"، باستدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للإدلاء بشهادته أيضا.

ومن جانبه، "بولتون"، أمس الخميس، عن رفضه الحضور لمقابلة محققين يباشرون تحقيقًا قد يفضي إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال تشارلز كوبر، محامي بولتون، إن موكله لم يتلق أمر استدعاء.

ونقلت الوكالة، عن مسؤول في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، قوله إن اللجنة ليس لديها مصلحة في الانخراط في معركة قضائية مطولة بشأن أمر استدعاء بولتون.

ويركز التحقيق الذي يشرف عليه الديمقراطيون بمجلس النواب، على محادثة هاتفية طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حسب الديمقراطيين، التحقيق مع هنتر بايدن، نجل جو بايدن المرشح لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لقاء امتيازات لكييف.

وكان بايدن الابن عضوا بمجلس إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية للطاقة، التي خضعت للتحقيق في قضية فساد.

ويحظى التحقيق مع الجمهوري ترامب، بدعم كبير من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يحدد مهام كهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ يوم

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

منذ حوالي 9 ساعات

بيان من "الصحة" بشأن حادث اصطدام أتوبيس بطريق سفاجا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- في بيان ناري.. كاف يكشف أسباب فسخ تعاقده مع لاجاردير الفرنسية

منذ 38 دقيقة

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 21 ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب الأهلي يكشف تطورات جديدة حول إصابة حسين الشحات

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:00 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

06:46 ص

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

04:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status