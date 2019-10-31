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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:21 م
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 31/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || قوات سوريا اليدمقراطية: تركيا لا تلتزم بوقف إطلاق النار
أكدت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، أن تركيا لا تلتزم بوقف إطلاق النار في شمال سوريا.
وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، على حسابه على موقع تويتر: "تركيا لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومستمرة في حربها".
آخر الأخبار العاجلة في العالم || اليونان: البرلمان يصوت على تشديد قانون اللجوء
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بأن البرلمان اليوناني، يصوت على مسودة مشروع مثير للجدل حول اللجوء.
ويهدف المشروع، إلى تخفيف الضغط الناجم عن التزايد السريع لأعداد طالبي اللجوء والمهاجرين.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || كوريا الشمالية تطلق قذيفتين فوق البحر
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين في اتجاه الشرق فوق البحر.
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