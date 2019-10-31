اليونان: البرلمان يصوت على تشديد قانون اللجوء

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بأن البرلمان اليوناني، يصوت على مسودة مشروع مثير للجدل حول اللجوء.

ويهدف المشروع، إلى تخفيف الضغط الناجم عن التزايد السريع لأعداد طالبي اللجوء والمهاجرين.

وقد تعهد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بتغيير النظام عقب أن تولى منصبه في يوليو الماضي، قائلاً، إن "اليونان لا تستطيع التعامل مع مسألة تقطع السبل بعشرات الآلاف في نظام غير كفء".

وتزامن بدء ولاية ميتسوتاكيس مع ارتفاع أعداد المهاجرين، وإقامة خيم في جزر إيجة للنظر في طلبات اللجوء.

وفي ظل ارتفاع عدد اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان لأعلى مستوى منذ عامين وتباطؤ عملية النظر في طلبات اللجوء، بلغ عدد اللاجئين 35 ألف مقابل 14 ألف في أبريل(نيسان)، فيما يعد نحو ستة أضعاف القدرة الاستيعابية للمخيمات.

وقال ميتسوتاكيس، إنه "يريد تسريع عملية النظر في طلبات اللجوء، وخاصة فيما يتعلق بإعادة الذين تم رفض طلباتهم، بالتوافق مع اتفاقية الاتحاد الأوروبي- تركيا 2016.

وحذرت منظمات دولية، بالإضافة إلى عدة منظمات يونانية من أن مشروع القانون يلغي حقوق طالبي اللجوء.

ومن المتوقع، أن يصوت البرلمان على مشروع القانون في وقت لاحق من اليوم.