قوات سوريا اليدمقراطية: تركيا لا تلتزم بوقف إطلاق النار

أكدت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، أن تركيا لا تلتزم بوقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، على حسابه على موقع تويتر: "تركيا لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومستمرة في حربها".

وأضاف "أن "تركيا بدأت مع المجموعات المتطرفة باحتلال القرى المسيحية، وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الأشورية المهددة بالإبادة".

وطالب الولايات المتحدة بالوفاء "بالتزاماتها وبواجبها".



